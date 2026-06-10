Συνέλαβαν 42χρονο στα Χανιά μετά την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του για βιασμό και απειλές
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Χανιά Σύλληψη Καταγγελία Σύζυγος Βιασμός

Συνέλαβαν 42χρονο στα Χανιά μετά την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του για βιασμό και απειλές

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου

Συνέλαβαν 42χρονο στα Χανιά μετά την καταγγελία της 35χρονης συζύγου του για βιασμό και απειλές
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Στη σύλληψη ενός 42χρονου στα Χανιά για κακοποίηση της συζύγου του προχώρησαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία της 35χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr η 35χρονη κατήγγειλε ότι δέχεται σωματική και λεκτική βία αλλά και απειλές από τον σύζυγό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 35χορνη φέρεται να υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση ήδη από το 2016.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου με τον 42χρονο σύζυγό της να προχωρά σε γενετήσιες πράξεις χωρίς την θέλησή της, προκαλώντας και μώλωπες στα χέρια της.

Οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 42χρονο βρήκαν στο σπίτι του και έξι καραμπίνες που κατείχε νόμιμα.
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