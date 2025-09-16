Στάθης Αγγελόπουλος: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με την πρώην σύζυγό του: Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, είπε ο τραγουδιστής
Στάθης Αγγελόπουλος: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με την πρώην σύζυγό του: Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, είπε ο τραγουδιστής
Ο τραγουδιστής κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε με τη Μαρία Κουτσαντώνη
Αναβλήθηκε η δική για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας του Στάθη Αγγελόπουλου με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κουτσαντώνη, με τον τραγουδιστή να τονίζει, πως δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις τους.
Το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια, αναφέροντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως το δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε πως μετά το συμβάν οι σχέσεις του με τη Μαρία Κουτσαντώνη δεν είναι καλές, ενώ εξέφρασε πως δεν είναι πρόθυμος να επικοινωνήσουν και πως όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν συναντηθεί.
Όπως είπε ο ίδιος: «Θα αναβάλει σήμερα το δικαστήριο λόγω της αποχής των δικηγόρων. Θα μας δώσει νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Αυτό περιμένω και τίποτα άλλο. Είναι λογικό ότι θα τη συναντήσω την πρώην σύζυγό μου εδώ στα δικαστήρια. Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας. Ούτε είχαμε καλές σχέσεις, ούτε έχουμε, ούτε θέλω να έχουμε. Θέλω να τελειώσει όλο αυτό όμορφα, χωρίς φασαρίες και γκρίνιες και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Έχω κουραστεί με τη Μαρία Κουτσαντώνη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν έχω συναντηθεί μαζί της, ούτε και θέλω να συναντηθώ».
Δείτε το βίντεο
Τον Ιούνιο, ο Στάθης Αγγελόπουλος κατηγορήθηκε από την πρώην σύζυγό του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλώνοντας αθώος και εκφράζοντας την ελπίδα να τελειώσει σύντομα η δικαστική του περιπέτεια, για την οποία –όπως υποστηρίζει– δεν φέρει ευθύνη. Σε βάρος του τραγουδιστή, η εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.
Το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, ο Στάθης Αγγελόπουλος έκανε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια, αναφέροντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως το δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε πως μετά το συμβάν οι σχέσεις του με τη Μαρία Κουτσαντώνη δεν είναι καλές, ενώ εξέφρασε πως δεν είναι πρόθυμος να επικοινωνήσουν και πως όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν συναντηθεί.
Όπως είπε ο ίδιος: «Θα αναβάλει σήμερα το δικαστήριο λόγω της αποχής των δικηγόρων. Θα μας δώσει νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Αυτό περιμένω και τίποτα άλλο. Είναι λογικό ότι θα τη συναντήσω την πρώην σύζυγό μου εδώ στα δικαστήρια. Δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας. Ούτε είχαμε καλές σχέσεις, ούτε έχουμε, ούτε θέλω να έχουμε. Θέλω να τελειώσει όλο αυτό όμορφα, χωρίς φασαρίες και γκρίνιες και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Έχω κουραστεί με τη Μαρία Κουτσαντώνη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω γι’ αυτό. Δεν έχω συναντηθεί μαζί της, ούτε και θέλω να συναντηθώ».
Δείτε το βίντεο
Τον Ιούνιο, ο Στάθης Αγγελόπουλος κατηγορήθηκε από την πρώην σύζυγό του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλώνοντας αθώος και εκφράζοντας την ελπίδα να τελειώσει σύντομα η δικαστική του περιπέτεια, για την οποία –όπως υποστηρίζει– δεν φέρει ευθύνη. Σε βάρος του τραγουδιστή, η εισαγγελία είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα