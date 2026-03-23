Ο Πάπα Εσιέντου δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του επειδή θα υποδυθεί τον Σέβερους Σνέιπ στη σειρά Χάρι Πότερ
Το να δει ένα παιδί σαν εμένα να εκπροσωπείται στον κόσμο του Χόγκουαρτς είναι κίνητρο για να μη φοβηθώ, δήλωσε ο «διάδοχος» του Άλαν Ρίκμαν
Απειλές κατά της ζωής του έχει δεχθεί ο Πάπα Εσιέντου μετά την ανάθεση σε αυτόν του ρόλου του Σέβερους Σνέιπ στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Ο 35χρονος ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο στα γυρίσματα της σειράς Χάρι Πότερ του HBO στο Γουότφορντ, και μίλησε ανοιχτά για τη ρατσιστική αντιμετώπιση που του επεφύλασσαν λόγω της καταγωγής του.
Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του, ορισμένοι θεωρούν ότι ένας μαύρος άντρας δεν θα έπρεπε να υποδυθεί έναν φανταστικό μάγο. «Παράτα τα αλλιώς θα σε σκοτώσω», ήταν ένα από τα σχόλια που έχουν γίνει.
Τον ρόλο είχε ενσαρκώσει στο παρελθόν ο Άλαν Ρίκμαν στις ταινίες, στις οποίες πρωταγωνιστούσαν ο Ντάνιελ Ράντκλιφ ως Χάρι, ο Ρούπερτ Γκριντ ως Ρον Ουέσλι και η Έμα Γουάτσον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ.
Ο Παάπα Εσιέντου δήλωσε στους Sunday Times: «Η πραγματικότητα είναι ότι αν μπω στο Instagram θα δω κάποιον να λέει, “Θα έρθω στο σπίτι σου και θα σε σκοτώσω”. Κανείς δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο επειδή κάνει τη δουλειά του». Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι τα απειλητκά σχόλια δεν τον άφησαν αδιάφορο και ανεπηρέαστο: «Πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους στη δουλειά τους. Εγώ υποδύομαι έναν μάγο στο Χάρι Πότερ. Και θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με επηρεάζει συναισθηματικά».
Την ίδια στιγμή όμως τον κινητοποιεί: «Αλλά η κακοποίηση με τροφοδοτεί. Και με κάνει πιο παθιασμένο να κάνω αυτόν τον χαρακτήρα δικό μου, γιατί σκέφτομαι πώς ένιωθα ως παιδί. Φανταζόμουν τον εαυτό μου στο Χόγκουαρτς πάνω σε σκουπόξυλα, και η ιδέα ότι ένα παιδί σαν εμένα μπορεί να δει τον εαυτό του να εκπροσωπείται σε αυτόν τον κόσμο; Αυτό είναι κίνητρο για να μην φοβηθώ».
Τέλος, ο Παάπα Εσιέντου εξήγησε ότι δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς δεν θα ένιωθε καλύτερα βλέποντας κάποιον να τιμωρείται.
Harry Potter star Paapa Essiedu says he's faced death threats since being cast as Snape in the new TV series https://t.co/mx2K8tnKnl— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 22, 2026
