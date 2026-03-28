Τελευταίος σταθμός, Ηρώδειο: Όταν η μεγάλη Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς, τη μεγάλη της επιτυχία «Τα λόγια είναι περιττά». Κατά τη διάρκεια του στίχου «Θεέ μου μας έμαθες εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε», η τότε 86χρονη ερμηνεύτρια έπεσε στη σκηνή, με τους μουσικούς της να σπεύδουν άμεσα για να τη βοηθήσουν.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλλα είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της στα καμαρίνια και είχε επικοινωνήσει με συνεργάτες της, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Είχε προηγηθεί έντονος πονοκέφαλος πριν από την έναρξη της συναυλίας.Λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση, ασθενοφόρο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ το κοινό παρέμεινε παγωμένο στις θέσεις του μέχρι την οριστική ανακοίνωση της αναβολής της συναυλίας από την παραγωγή. Στη συνέχεια, οι θεατές αποχώρησαν σταδιακά από το Ηρώδειο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κατάσταση της υγείας της.Αυτόπτης μάρτυρας είχε αναφέρει ότι από την αρχή της εμφάνισης φαινόταν πως δεν πατούσε σταθερά στη σκηνή, ενώ κατά την ερμηνεία του τρίτου τραγουδιού απέφευγε να κοιτάξει το κοινό, εστιάζοντας στο μόνιτορ, γεγονός που είχε προκαλέσει εντύπωση, δεδομένου ότι επρόκειτο για ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει αμέτρητες φορές.