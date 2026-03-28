Τελευταίος σταθμός, Ηρώδειο: Όταν η μεγάλη Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή
Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της σε ηλικία 87 ετών – Η δραματική βραδιά του Σεπτεμβρίου του 2024 και η μακρά περίοδος νοσηλείας και αποκατάστασης
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από επιπλοκές του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024, με την οικογένειά της να ανακοινώνει τον θάνατό της το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
Η μεγάλη περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024, όταν κατέρρευσε επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ηρώδειο. Η Μαρινέλλα είχε προλάβει να ερμηνεύσει μόλις δύο τραγούδια, πριν το επεισόδιο που προκάλεσε έντονη ανησυχία στο κοινό και τους συνεργάτες της.
Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που η Μαρινέλλα κατέρρευσε επί σκηνής:
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς, τη μεγάλη της επιτυχία «Τα λόγια είναι περιττά». Κατά τη διάρκεια του στίχου «Θεέ μου μας έμαθες εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε», η τότε 86χρονη ερμηνεύτρια έπεσε στη σκηνή, με τους μουσικούς της να σπεύδουν άμεσα για να τη βοηθήσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλλα είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της στα καμαρίνια και είχε επικοινωνήσει με συνεργάτες της, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Είχε προηγηθεί έντονος πονοκέφαλος πριν από την έναρξη της συναυλίας.
Λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση, ασθενοφόρο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ το κοινό παρέμεινε παγωμένο στις θέσεις του μέχρι την οριστική ανακοίνωση της αναβολής της συναυλίας από την παραγωγή. Στη συνέχεια, οι θεατές αποχώρησαν σταδιακά από το Ηρώδειο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κατάσταση της υγείας της.
Αυτόπτης μάρτυρας είχε αναφέρει ότι από την αρχή της εμφάνισης φαινόταν πως δεν πατούσε σταθερά στη σκηνή, ενώ κατά την ερμηνεία του τρίτου τραγουδιού απέφευγε να κοιτάξει το κοινό, εστιάζοντας στο μόνιτορ, γεγονός που είχε προκαλέσει εντύπωση, δεδομένου ότι επρόκειτο για ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει αμέτρητες φορές.
Η Μαρινέλλα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Υγεία» από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2024 έως τις 21 Ιανουαρίου του 2025, όταν και έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε ότι το νοσοκομείο δεν είχε να προσφέρει περαιτέρω θεραπευτική παρέμβαση και η αποκατάστασή της συνεχίστηκε στο οικείο περιβάλλον της.
Η κατάσταση της υγείας της παρέμεινε σταθερά δύσκολη, γεγονός που αποδόθηκε τόσο στην προχωρημένη ηλικία της όσο και στη βαρύτητα του εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Η απώλειά της σηματοδότησε το τέλος μιας μακράς και σπουδαίας πορείας στο ελληνικό τραγούδι.
