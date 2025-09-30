Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, δεν υπάρχει μέλλον απ' ό,τι βλέπω
Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, δεν υπάρχει μέλλον απ' ό,τι βλέπω
Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, είπε ο συγγραφέας για την ερμηνεύτρια που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από έναν χρόνο
Έναν χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη η Μαρινέλλα στη σκηνή του Ηρωδείου, ο Γιάννης Ξανθούλης μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. Ο συγγραφέας, που είχε υπογράψει τη βιογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας και διατηρεί φιλική σχέση μαζί της, υποστήριξε ότι δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, με τον ίδιο να πιστεύει πως «δεν υπάρχει μέλλον».
Η Μαρινέλλα, πρόσθεσε ο Γιάννης Ξανθούλης, δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον, ενώ εξομολογήθηκε ότι δεν την έχει επισκεφτεί γιατί δεν θα μπορούσε να τη δει στην κατάσταση που βρίσκεται.
«Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι πολύ θλιβερό να ξέρεις ότι ένας δικός σου άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση», είπε αρχικά ο Γιάννης Ξανθούλης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε, έχει επικοινωνία με την κόρη της που στέκεται συνεχώς στο πλευρό της μητέρας της. «Μιλάμε με την Τζωρτζίνα. Προσπαθεί να είναι δίπλα σε μία μάνα που δεν επικοινωνεί. Δεν υπάρχει μέλλον απ' ό,τι βλέπω» , κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο συγγραφέας εξήγησε επίσης ότι ο λόγος που δεν πάει να την επισκεφτεί είναι επειδή δεν θα άντεχε να τη δει σε αυτή την κατάσταση. «Δεν θα ήθελα τέτοιο πράγμα ποτέ. Να δω τι; Το πολύ να αρρωστήσω και εγώ και μόνο με τη σκέψη ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση», μοιράστηκε.
Όπως ανέφερε, έχει επικοινωνία με την κόρη της που στέκεται συνεχώς στο πλευρό της μητέρας της. «Μιλάμε με την Τζωρτζίνα. Προσπαθεί να είναι δίπλα σε μία μάνα που δεν επικοινωνεί. Δεν υπάρχει μέλλον απ' ό,τι βλέπω» , κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
