Κέιτι Πέρι: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Τζάστιν Τριντό
Μία νέα φωτογραφία με τον Τζάστιν Τριντό δημοσίευσε στα social media η Κέιτι Πέρι. Έχοντας υιοθετήσει μία εξωστρεφή στάση, η 41χρονη τραγουδίστρια ανεβάζει συχνά κοινά στιγμιότυπα με τον 54χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά με τον οποίο είναι σε σχέση από το καλοκαίρι. 

Στη νέα εικόνα που έδειξε στους θαυμαστές της μέσα από το Instagram, η Πέρι και ο Τριντό ποζάρουν χαμογελαστοί, καθισμένοι δίπλα-δίπλα σε ένα τραπέζι, κρατώντας τα χέρια τους τα κινητά τους, με τις οθόνες στραμμένες προς τον φωτογραφικό φακό.

Όπως φαίνεται, το ζευγάρι έκανε ένα τεστ σε μία εφαρμογή που προσπαθεί να προσεγγίσει την ηλικία ενός ατόμου. «Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες πόσο χρονών είσαι;», έγραψε η Κέιτι Πέρι στη λεζάντα της ανάρτησης.  

Αν και οι φήμες για ένα ειδύλλιο ανάμεσα στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό άρχισαν να κυκλοφορούν τον Ιούλιο, οι δυο τους αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους στα τέλη Οκτωβρίου, με μία κοινή εμφάνιση σε καμπαρέ στο Παρίσι για τα γενέθλια της ποπ σταρ. Τον Δεκέμβριο εκείνη δημοσίευσε την πρώτη τους φωτογραφία στο Instagram και έκτοτε μοιράζεται εικόνες από στιγμές της καθημερινότητάς τους.

