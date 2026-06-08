Επισπεύδεται ο ανασχηματισμός, πιθανώς σήμερα, μικρές αλλαγές και αναπληρώσεις θέσεων
Επισπεύδεται ο ανασχηματισμός, πιθανώς σήμερα, μικρές αλλαγές και αναπληρώσεις θέσεων
Πιο πιθανό σενάριο να μείνει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης και να πάει στο υπουργείο Μεταφορών ο Γιώργος Κώτσηρας - Χατζηβασιλείου υφυπουργός στο υπουργείο Εξωτερικών
Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ φαίνεται ότι επιταχύνει τις αποφάσεις του για τον ανασχηματισμό, ενώ ρόλο στην εξίσωση φαίνεται ότι παίζει και η παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος Θύμιου Μπακογιάννη και το κενό που ανοίγεται πλέον στο χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης προσανατολίζεται σε πιο σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, κάτι που σημαίνει ότι μειώνονται οι πιθανότητες μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του. Οι αλλαγές θα γίνουν σήμερα ή το αργότερο αύριο.
Στο πλαίσιο αυτό, την θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη φαίνεται να αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος κατέχει προς το παρόν το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Οικονομικών.
Σημειωτέον, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε σήμερα από τους δημοσιογράφους αν… θα φύγει. «Βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε;», απάντησε χαριτολογώντας και αργότερα ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι θα εισηγηθεί νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη. Κεντρικό πρόσωπο πλέον στην εξίσωση για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών γίνεται ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Την ίδια ώρα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου φαίνεται να επιστρέφει στο υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός με αρμοδιότητα την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ.
Για τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος θα επιλεγεί βουλευτής, μηχανικός στο επάγγελμα, ενδεχομένως και με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Παίζουν τα ονόματα του Γιώργου Κοτρωνιά από τη Φθιώτιδα, του Θανάση Ζεμπίλη από την Εύβοια, ενώ έχουν ακουστεί και άλλοι βουλευτές με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης προσανατολίζεται σε πιο σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, κάτι που σημαίνει ότι μειώνονται οι πιθανότητες μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη από τη θέση του. Οι αλλαγές θα γίνουν σήμερα ή το αργότερο αύριο.
Στο πλαίσιο αυτό, την θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη φαίνεται να αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος κατέχει προς το παρόν το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Οικονομικών.
Σημειωτέον, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε σήμερα από τους δημοσιογράφους αν… θα φύγει. «Βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε;», απάντησε χαριτολογώντας και αργότερα ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι θα εισηγηθεί νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη. Κεντρικό πρόσωπο πλέον στην εξίσωση για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών γίνεται ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Την ίδια ώρα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου φαίνεται να επιστρέφει στο υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός με αρμοδιότητα την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ.
Για τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος θα επιλεγεί βουλευτής, μηχανικός στο επάγγελμα, ενδεχομένως και με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Παίζουν τα ονόματα του Γιώργου Κοτρωνιά από τη Φθιώτιδα, του Θανάση Ζεμπίλη από την Εύβοια, ενώ έχουν ακουστεί και άλλοι βουλευτές με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
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