Επισπεύδεται ο ανασχηματισμός, πιθανώς σήμερα, μικρές αλλαγές και αναπληρώσεις θέσεων

Πιο πιθανό σενάριο να μείνει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης και να πάει στο υπουργείο Μεταφορών ο Γιώργος Κώτσηρας - Χατζηβασιλείου υφυπουργός στο υπουργείο Εξωτερικών