Βραβεία Βραβεία Tony: Οι μεγάλοι νικητές της 79ης τελετής απονομής

Ακολουθούσαν το «Ragtime» με 11 υποψηφιότητες, ενώ τα «Arthur Miller’s Death of a Salesman», «Cats: The Jellicle Ball» και «Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show» είχαν από εννέα υποψηφιότητες το καθένα.

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες ξεχώρισαν αρκετά γνωστά ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους ήταν ο Ντάνιελ Ράντκλιφ για το «Every Brilliant Thing», η Ρόουζ Μπερν για το «Fallen Angels», οι Λουκ Έβανς και Στέφανι Χσου για το «Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show», η Κάρι Κουν για το «Bug», ο Νέιθαν Λέιν για το «Death of a Salesman» και ο Τζον Λίθγκοου για το «Giant».

Τελικά, μεγάλοι νικητές της βραδιάς αναδείχθηκαν το «Death of a Salesman», που συγκέντρωσε έξι βραβεία, το «Schmigadoon!» που κυριάρχησε στις κατηγορίες των μιούζικαλ και το «Ragtime», το οποίο απέσπασε μεταξύ άλλων το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ.

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