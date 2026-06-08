Βραβεία Βραβεία Tony: Οι μεγάλοι νικητές της 79ης τελετής απονομής
Βραβεία Βραβεία Tony: Οι μεγάλοι νικητές της 79ης τελετής απονομής
Κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν οι σημαντικότερες θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραγωγές της σεζόν στο Μπρόντγουεϊ
Η αυλαία των Βραβείων Tony 2026 άνοιξε την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, με την Pink να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο της παρουσιάστριας της κορυφαίας βραδιάς του αμερικανικού θεάτρου.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, τιμήθηκαν οι σημαντικότερες θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραγωγές της σεζόν στο Μπρόντγουεϊ. Πριν από την έναρξη της απονομής, τα μιούζικαλ «The Lost Boys» και «Schmigadoon!» βρίσκονταν στην κορυφή των υποψηφιοτήτων με 12 αναφορές το καθένα. Το πρώτο, μια σκοτεινή ιστορία με βρικόλακες, και το δεύτερο, θεατρική μεταφορά της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς, συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ακολουθούσαν το «Ragtime» με 11 υποψηφιότητες, ενώ τα «Arthur Miller’s Death of a Salesman», «Cats: The Jellicle Ball» και «Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show» είχαν από εννέα υποψηφιότητες το καθένα.
Στις ερμηνευτικές κατηγορίες ξεχώρισαν αρκετά γνωστά ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους ήταν ο Ντάνιελ Ράντκλιφ για το «Every Brilliant Thing», η Ρόουζ Μπερν για το «Fallen Angels», οι Λουκ Έβανς και Στέφανι Χσου για το «Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show», η Κάρι Κουν για το «Bug», ο Νέιθαν Λέιν για το «Death of a Salesman» και ο Τζον Λίθγκοου για το «Giant».
Τελικά, μεγάλοι νικητές της βραδιάς αναδείχθηκαν το «Death of a Salesman», που συγκέντρωσε έξι βραβεία, το «Schmigadoon!» που κυριάρχησε στις κατηγορίες των μιούζικαλ και το «Ragtime», το οποίο απέσπασε μεταξύ άλλων το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ.
Οι μεγάλοι νικητές των Tony Awards 2026
Καλύτερο Μιούζικαλ: «Schmigadoon!»
Καλύτερο Θεατρικό Έργο: «Liberation»
Καλύτερη Αναβίωση Μιούζικαλ: «Ragtime»
Καλύτερη Αναβίωση Θεατρικού Έργου: «Death of a Salesman»
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Τζον Λίθγκοου («Giant»)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Λέσλι Μάνβιλ («Oedipus»)
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μιούζικαλ: Τζόσουα Χένρι («Ragtime»)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Κέισι Λέβι («Ragtime»)
Κατά τη διάρκεια της τελετής, τιμήθηκαν οι σημαντικότερες θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραγωγές της σεζόν στο Μπρόντγουεϊ. Πριν από την έναρξη της απονομής, τα μιούζικαλ «The Lost Boys» και «Schmigadoon!» βρίσκονταν στην κορυφή των υποψηφιοτήτων με 12 αναφορές το καθένα. Το πρώτο, μια σκοτεινή ιστορία με βρικόλακες, και το δεύτερο, θεατρική μεταφορά της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς, συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Tonys 2026: Complete Winners List (Live Updates) https://t.co/JI6MrJgFvB— E! News (@enews) June 8, 2026
Στις ερμηνευτικές κατηγορίες ξεχώρισαν αρκετά γνωστά ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους ήταν ο Ντάνιελ Ράντκλιφ για το «Every Brilliant Thing», η Ρόουζ Μπερν για το «Fallen Angels», οι Λουκ Έβανς και Στέφανι Χσου για το «Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show», η Κάρι Κουν για το «Bug», ο Νέιθαν Λέιν για το «Death of a Salesman» και ο Τζον Λίθγκοου για το «Giant».
Τελικά, μεγάλοι νικητές της βραδιάς αναδείχθηκαν το «Death of a Salesman», που συγκέντρωσε έξι βραβεία, το «Schmigadoon!» που κυριάρχησε στις κατηγορίες των μιούζικαλ και το «Ragtime», το οποίο απέσπασε μεταξύ άλλων το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ.
Οι μεγάλοι νικητές των Tony Awards 2026
Καλύτερο Μιούζικαλ: «Schmigadoon!»
Καλύτερο Θεατρικό Έργο: «Liberation»
Καλύτερη Αναβίωση Μιούζικαλ: «Ragtime»
Καλύτερη Αναβίωση Θεατρικού Έργου: «Death of a Salesman»
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Τζον Λίθγκοου («Giant»)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Λέσλι Μάνβιλ («Oedipus»)
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μιούζικαλ: Τζόσουα Χένρι («Ragtime»)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Κέισι Λέβι («Ragtime»)
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μιούζικαλ: Άλι Λούις Μπουρζγκουί («The Lost Boys»)
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Σοσάνα Μπιν («The Lost Boys»)
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Άλντεν Έρενραϊχ («Becky Shaw»)
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Λόρι Μέτκαλφ («Death of a Salesman»)
Σκηνοθεσία Θεατρικού Έργου: Τζο Μαντέλο («Death of a Salesman»)
Σκηνοθεσία Μιούζικαλ: Ζέιλον Λέβινγκστον και Μπιλ Ράουχ («Cats: The Jellicle Ball»)
Πρωτότυπη Μουσική / Λιμπρέτο: «Schmigadoon!» – Σίνκο Πολ
Χορογραφία: Ομάρι Γουάιλς και Αρτούρο Λάιονς («Cats: The Jellicle Ball»)
Ενορχήστρωση: Νταγκ Μπέστερμαν και Μάικ Μόρις («Schmigadoon!»)
Σκηνογραφία σε Μιούζικαλ: Ντέιν Λάφρεϊ («The Lost Boys»)
Σκηνογραφία σε Θεατρικό Έργο: Κλόι Λάμφορντ («Arthur Miller's Death of a Salesman»)
Ενδυματολογία σε Μιούζικαλ: Qween Jean («Cats: The Jellicle Ball»)
Ενδυματολογία σε Θεατρικό Έργο: Τζεφ Μάσι («Fallen Angels»)
Σχεδιασμός Ήχου σε Μιούζικαλ: Κάι Χαράντα («Ragtime»)
Σχεδιασμός Ήχου σε Θεατρικό Έργο: Μικάαλ Σουλαϊμάν («Arthur Miller's Death of a Salesman»)
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μιούζικαλ: Σοσάνα Μπιν («The Lost Boys»)
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Άλντεν Έρενραϊχ («Becky Shaw»)
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Θεατρικό Έργο: Λόρι Μέτκαλφ («Death of a Salesman»)
Σκηνοθεσία Θεατρικού Έργου: Τζο Μαντέλο («Death of a Salesman»)
Σκηνοθεσία Μιούζικαλ: Ζέιλον Λέβινγκστον και Μπιλ Ράουχ («Cats: The Jellicle Ball»)
Πρωτότυπη Μουσική / Λιμπρέτο: «Schmigadoon!» – Σίνκο Πολ
Χορογραφία: Ομάρι Γουάιλς και Αρτούρο Λάιονς («Cats: The Jellicle Ball»)
Ενορχήστρωση: Νταγκ Μπέστερμαν και Μάικ Μόρις («Schmigadoon!»)
Σκηνογραφία σε Μιούζικαλ: Ντέιν Λάφρεϊ («The Lost Boys»)
Σκηνογραφία σε Θεατρικό Έργο: Κλόι Λάμφορντ («Arthur Miller's Death of a Salesman»)
Ενδυματολογία σε Μιούζικαλ: Qween Jean («Cats: The Jellicle Ball»)
Ενδυματολογία σε Θεατρικό Έργο: Τζεφ Μάσι («Fallen Angels»)
Σχεδιασμός Ήχου σε Μιούζικαλ: Κάι Χαράντα («Ragtime»)
Σχεδιασμός Ήχου σε Θεατρικό Έργο: Μικάαλ Σουλαϊμάν («Arthur Miller's Death of a Salesman»)
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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