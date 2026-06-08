Η Θεώνη Κουφονικολάκου μηνύει το τρολ «Πεν Νταλαούρα» μετά την επίθεση εναντίον της

Από την γνωστή «αμαρτωλή» Attica Bank στον Τσίπρα !!!



Η σχέση της με την υπόθεση Καλογρίτσα!!!



Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ… pic.twitter.com/B8un88Lbac