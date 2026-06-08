Η Θεώνη Κουφονικολάκου μηνύει το τρολ «Πεν Νταλαούρα» μετά την επίθεση εναντίον της
Η Θεώνη Κουφονικολάκου μηνύει το τρολ «Πεν Νταλαούρα» μετά την επίθεση εναντίον της
Η επίμαχη ανάρτηση συνέδεε την κυρία Κουφονικολάκου με την Attica Bank και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα
Απάντηση στις αναφορές που έγιναν εις βάρος της μέσω ανάρτησης στο «X» του τρολ με το ψευδώνυμο «Πεν Νταλαούρα» έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1. Όπως τόνισε, σκοπεύει να κινηθεί νομικά, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα της αποδίδονται.
«Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες Αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η επίμαχη ανάρτηση συνέδεε την κυρία Κουφονικολάκου με την Attica Bank και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, υποστηρίζοντας ότι «Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».
Σε ερώτηση σχετικά με τις πολιτικές προοπτικές του Αλέξη Τσίπρα και το πώς μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερα ποσοστά από εκείνα που καταγράφονται σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από το παρελθόν.
Όπως είπε, «Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό απ' ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο και έρχεται και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες».
«Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες Αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η επίμαχη ανάρτηση συνέδεε την κυρία Κουφονικολάκου με την Attica Bank και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, υποστηρίζοντας ότι «Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».
Από την γνωστή «αμαρτωλή» Attica Bank στον Τσίπρα !!!— Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) June 5, 2026
Η σχέση της με την υπόθεση Καλογρίτσα!!!
Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ… pic.twitter.com/B8un88Lbac
Σε ερώτηση σχετικά με τις πολιτικές προοπτικές του Αλέξη Τσίπρα και το πώς μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερα ποσοστά από εκείνα που καταγράφονται σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από το παρελθόν.
Όπως είπε, «Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό απ' ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο και έρχεται και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες».
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