Οι τρυφερές φωτογραφίες της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό και την κόρη της: «Θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο μαζί»
«Η Κέιτι περίμενε αυτή τη σχέση και την ήθελε πολύ», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας
Μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της διανύει η Κέιτι Πέρι, στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό και δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media της μαζί του αλλά και με την κόρη της, δείχνοντας πόσο όμορφα περνούν μαζί.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του RadarOnline, η τραγουδίστρια ήθελε εδώ και καιρό μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική της ζωή και στην εικόνα της, κάτι που, όπως αναφέρουν πηγές, συνέβη από τη στιγμή που ξεκίνησε η σχέση τους.
Μάλιστα, για να δείξει πόσο ταιριάζουν, η Πέρι φέρεται να μοιράστηκε ακόμη και τον αστρολογικό τους χάρτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τετάρτη 11 Μαρτίου.
«Περίμενε αυτή τη σχέση με τον Τζάστιν και την ήθελε πολύ», ανέφερε πηγή στο δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι πλέον βλέπει το μέλλον της με διαφορετικό τρόπο.
Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια είναι εκείνη που κάνει τα περισσότερα βήματα στη σχέση, ενώ και οι δύο φαίνεται να έχουν κοινό στόχο: «Η Κέιτι και ο Τζάστιν θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο και θέλουν να το κάνουν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ζευγάρι θεωρεί ότι παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει τη φήμη του για να προσεγγίσει ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες και να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Η Κέιτι Πέρι φέρεται επίσης να σκέφτεται μακροπρόθεσμα και να θέλει η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό να εξελιχθεί σταθερά, αποφεύγοντας εντάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αρνητική δημοσιότητα.
Όπως σημείωσε η πηγή, το γεγονός ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δημοσιότητά τους για να ασχοληθούν με μεγάλα παγκόσμια ζητήματα δείχνει και τη δυναμική της σχέσης τους.
