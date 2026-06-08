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Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι για επίθεση σε βάρος τριών συνομηλίκων τους στην Πρέβεζα
ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα Συλλήψεις Αστυνομία

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι για επίθεση σε βάρος τριών συνομηλίκων τους στην Πρέβεζα

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των κατηγορούμενων ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους

Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι για επίθεση σε βάρος τριών συνομηλίκων τους στην Πρέβεζα
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Στη σύλληψη έξι ανήλικων προχώρησαν αστυνομικοί στην Πρέβεζα, μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος τριών άλλων ανηλίκων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της απόπειρας ληστείας, της σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό καταγγέλθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι τρεις έφηβοι φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από ομάδα συνομηλίκων τους. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Κυριακής, στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των κατηγορούμενων ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου για τη διακρίβωση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.
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