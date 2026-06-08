Ελένη Καρακάση: Βρισκόμαστε στη διαδικασία αναδοχής, το παιδί δυσκολεύεται λίγο, περιμένουμε να νιώσει έτοιμο για να έρθει κοντά μας





Στη συνέχεια, η Ελένη Καρακάση εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στην αναδοχή και την υιοθεσία, λέγοντας: « Εμείς κάναμε και τις δυο αιτήσεις. Στην αναδοχή, ξεκινάς για ένα διάστημα και βασικά προετοιμάζεις το παιδί για να επιστρέψει στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Μπορεί και να υιοθετήσεις το παιδί, μπορεί και όχι. Δεν είναι απαραίτητο ο ανάδοχος να πρέπει και να υιοθετήσει. Στην υιοθεσία πας κατευθείαν, αλλά πας πιο αργά. Συνήθως ζητούν πιο μικρά παιδιά, για διάφορους λόγους ».



Η ηθοποιός στάθηκε και στη συναισθηματική διάσταση της διαδικασίας, επισημαίνοντας: « Ένα παιδί όσο πιο πολύ απομακρύνεται από την οικογένεια, λίγο πολύ θεοποιεί την οικογένεια. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουν τα παιδιά από την οικογένεια, αλλά να βελτιωθεί το οικογενειακό περιβάλλον για να γυρίσει. Αυτή είναι η δυσκολία. Εμείς ξεκινήσαμε και τα δυο, και αναδοχή και υιοθεσία. Είμαστε πολύ καλά οι δυο μας ως ζευγάρι. Είμαστε 20 χρόνια μαζί. Απλά είπαμε μετά το χειρουργείο που έκανα, την υστεροκτομή, να το προσπαθήσουμε και να το κάνουμε ».

Στη διαδικασία αναδοχής παιδιού στην οποία βρίσκεται με τον σύζυγό της, αναφέρθηκε η Ελένη Καρακάση , εξηγώντας ότι έχουν ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες και περιμένουν το παιδί να αισθανθεί άνετα και έτοιμο να ενταχθεί στο νέο του περιβάλλον.Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Super Κατερίνα, όπου μίλησε για την απόφασή τους να προχωρήσουν τόσο σε διαδικασία αναδοχής όσο και υιοθεσίας, ενώ περιέγραψε και τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν τα παιδιά που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους.Αρχικά, η ηθοποιός δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδοχής παιδιού. Δυσκολεύεται λίγο, οπότε περιμένουμε να νιώσει έτοιμο το παιδάκι για να έρθει κοντά μας. Είπαμε με τον σύζυγό μου να μην πάμε στο εξωτερικό και να ακολουθήσουμε την κλασική υιοθεσία. Το σύστημα έχει απλοποιηθεί αρκετά, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Όταν πάρεις αυτή την απόφαση, ανεβάζεις τα χαρτιά που σου ζητούν σε μια πλατφόρμα. Στην ίδια πλατφόρμα είναι και όλα τα παιδιά από τα ιδρύματα της Ελλάδας που είναι για υιοθεσία και αναδοχή».