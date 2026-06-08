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Συναγερμός στις φυλακές Χανίων, προσπάθησαν να περάσουν με drone κινητά, σουγιά και λάμες
Συναγερμός στις φυλακές Χανίων, προσπάθησαν να περάσουν με drone κινητά, σουγιά και λάμες
Ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του drone
Μία ακόμη απόπειρα εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων σε σωφρονιστικό κατάστημα μέσω μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) απέτρεψαν οι αρχές στα Χανιά, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και τη χρήση ειδικού συστήματος αντι-drone.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις φυλακές Χανιών, όταν εξωτερικοί φρουροί που εκτελούσαν υπηρεσία εντόπισαν ένα drone να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις με κατεύθυνση προς τους χώρους προαυλισμού των κρατουμένων.
Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του drone και την πτώση του κοντά σε σκοπιά των φυλακών. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε στην ταράτσα του σωφρονιστικού συγκροτήματος σακούλα την οποία είχε ρίξει το drone πριν αυτό καταρριφθεί από τους σωφρονιστικούς.
Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από τους κρατούμενος προσπάθησε να προσεγγίσει την ταράτσα προκειμένου να παραλάβει το «φορτίο», ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η σακούλα περιείχε πέντε κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους, δύο ασύρματα ρούτερ, τρεις κάρτες SIM, τέσσερα ζεύγη ακουστικών, καθώς και εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομες ενέργειες εντός του καταστήματος. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν πέντε μεταλλικές λάμες σιδηροπρίονου, αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα», μεταλλικός κόφτης, αναρριχητικό σχοινί μήκους περίπου 20 μέτρων, κρίκος ασφάλισης αναρρίχησης και δύο κλειδιά τύπου Allen.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από την απόπειρα μεταφοράς του παράνομου φορτίου.
Πρόκειται για το πέμπτο περιστατικό αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων σε φυλακές της χώρας κατά τη διάρκεια του 2026 μέσω drone. Όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταδεικνύουν την αυξανόμενη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από εγκληματικά δίκτυα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί στα σωφρονιστικά καταστήματα.
Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των προηγμένων συστημάτων αντιμετώπισης drones, τα οποία αναπτύχθηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και έχουν ήδη ενισχύσει σημαντικά την προστασία των φυλακών απέναντι σε νέες μορφές απειλών. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τη θωράκιση του σωφρονιστικού συστήματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις φυλακές Χανιών, όταν εξωτερικοί φρουροί που εκτελούσαν υπηρεσία εντόπισαν ένα drone να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις με κατεύθυνση προς τους χώρους προαυλισμού των κρατουμένων.
Αμέσως ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του drone και την πτώση του κοντά σε σκοπιά των φυλακών. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε στην ταράτσα του σωφρονιστικού συγκροτήματος σακούλα την οποία είχε ρίξει το drone πριν αυτό καταρριφθεί από τους σωφρονιστικούς.
Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από τους κρατούμενος προσπάθησε να προσεγγίσει την ταράτσα προκειμένου να παραλάβει το «φορτίο», ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η σακούλα περιείχε πέντε κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους, δύο ασύρματα ρούτερ, τρεις κάρτες SIM, τέσσερα ζεύγη ακουστικών, καθώς και εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομες ενέργειες εντός του καταστήματος. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν πέντε μεταλλικές λάμες σιδηροπρίονου, αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα», μεταλλικός κόφτης, αναρριχητικό σχοινί μήκους περίπου 20 μέτρων, κρίκος ασφάλισης αναρρίχησης και δύο κλειδιά τύπου Allen.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από την απόπειρα μεταφοράς του παράνομου φορτίου.
Πρόκειται για το πέμπτο περιστατικό αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων σε φυλακές της χώρας κατά τη διάρκεια του 2026 μέσω drone. Όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταδεικνύουν την αυξανόμενη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από εγκληματικά δίκτυα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί στα σωφρονιστικά καταστήματα.
Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των προηγμένων συστημάτων αντιμετώπισης drones, τα οποία αναπτύχθηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και έχουν ήδη ενισχύσει σημαντικά την προστασία των φυλακών απέναντι σε νέες μορφές απειλών. Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τη θωράκιση του σωφρονιστικού συστήματος.
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