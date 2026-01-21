Έρωτας στο φουλ για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό στο Νταβός: Εκείνος έδινε συνέντευξη, εκείνη του έκλεινε το μάτι
Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκε με τη σύντροφό του στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Τρυφερά βλέμματα αντάλλασσαν η Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό στο Νταβός. Το ζευγάρι εντοπίστηκε από τις κάμερες να κλείνουν ο ένας το μάτι στον άλλον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχωρούσε ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά.
Ο Τριντό βρέθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και παραχώρησε συνέντευξη στο lounge του περιοδικού FQ, ενώ στο πλευρό του ήταν η σύντροφός του. Όταν εκείνος την έψαχνε με το βλέμμα του ανάμεσα στο πλήθος, τη στιγμή που την εντόπισε, της έκλεισε το μάτι, στιγμιότυπο που κατέγραψε ο φακός. Η Κέιτι Πέρι ανταπέδωσε κλείνοντάς του και αυτή το μάτι, χαμογελώντας.
Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν πριν από περίπου έξι μήνες, όταν η Πέρι είχε μόλις χωρίσει από τον επί χρόνια σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, και ο Τριντό είχε χωρίσει από την τότε σύζυγό του. Οι δύο προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά οι πρώτες εικόνες από ένα ρομαντικό δείπνο ενίσχυσαν τις φήμες.
Η παρουσία του Τριντό σε συναυλία της Πέρι επιβεβαίωσε τις υποψίες, και το ταξίδι τους στην Ιαπωνία αποτέλεσε το σημείο όπου και οι δύο παραδέχτηκαν δημόσια ότι είναι μαζί. Πριν από λίγες ημέρες, στις 7 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια ανέβασε στα social media την πρώτη φωτογραφία της να φιλάει τον Τζάστιν Τριντό. Η εικόνα με την τραγουδίστρια να φιλάει στο μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά δημοσιεύτηκε στο Instagram της Κέιτι Πέρι σε ανάρτηση από τις πρόσφατες διακοπές τους.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Φωτογραφία άρθρου: AP
