Η Αθήνα υποδέχθηκε και φέτος τα International Emmy Awards

Η Χριστίνα Μητροπούλου, σεναριογράφος και η Κατερίνα Φιλιώτου, σκηνοθέτης

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Η ηθοποιός Ιωάννα Παππά

Η Αθήνα φιλοξένησε μέσω του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων, τον ημιτελικό γύρο αξιολόγησης τωνστην κατηγορία καλύτερης δραματικής σειράς (Best Drama) -μίας από τις σημαντικότερες και πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες του κορυφαίου διεθνούς θεσμού τηλεοπτικών βραβείων.Ο Δήμαρχος Αθηναίων,τόνισε: «Η φιλοξενία των International Emmy Awards στην Αθήνα αποτελεί μια ακόμη διεθνή αναγνώριση της δυναμικής που έχει αποκτήσει η πόλη μας στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Μέσα από το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων, φιλοξενούμε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές υψηλού επιπέδου, υποστηρίζουμε δημιουργούς και επαγγελματίες του χώρου και ξεκινάμε νέες διεθνείς συνεργασίες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου επέλεξε την πόλη μας για να φιλοξενήσει τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου τον Ιανουάριο του 2027. Η Αθήνα δεν αποτελεί απλώς φόντο για μεγάλες ιστορίες, αλλά τόπο όπου οι μεγάλες ιστορίες γεννιούνται. Ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της και ανοίγουμε νέες προοπτικές για την πολιτιστική και οικονομική της ανάπτυξη».Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων, το οποίο λειτουργεί μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης και την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών υψηλού επιπέδου.Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ανέφερε: «Η φιλοξενία ενός θεσμού όπως τα International Emmy Awards φέρνει την Αθήνα σε άμεση επαφή με τις σημαντικότερες εξελίξεις της παγκόσμιας τηλεοπτικής δημιουργίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πόλη να συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς διοργανώσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τον πολιτιστικό διάλογο και τη δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου».Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας,σημείωσε: «Κάθε διεθνής παραγωγή και κάθε μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Αθήνα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την πόλη, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της. Μέσα από το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων διευκολύνουμε καθημερινά παραγωγές που επιλέγουν την Αθήνα, συμβάλλοντας στην προβολή της και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την τοπική οικονομία και τον δημιουργικό κλάδο».Η διαδικασία της ψηφοφορίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Electra Rhythm Athens στο Σύνταγμα.Στην κριτική επιτροπή που αξιολόγησε τις υποψήφιες δραματικές σειρές συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες επαγγελματίες από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης: Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Δάφνη Alexander, Κέλλυ Αλχανάτη, Κατερίνα Μπέη, Νίκος Απειρανθίτης, Αθηνά Γιώγιακα, Δημήτρης Κίτσος, Ιωάννα Κολιοπούλου, Αργύρης Πανταζάρας, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ιωάννα Παππά, Γιώργος Φειδάς και Κατερίνα Φιλιώτου.Από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι σήμερα, το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων έχει υποστηρίξει και διευκολύνει έξι μεγάλες διεθνείς παραγωγές, καθώς και δεκάδες ελληνικές κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ψηφιακές παραγωγές.