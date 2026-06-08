«Ψάχνουμε τον Αντώνη με τα τατουάζ στο Αίγιο»: Το σήμα της Interpol για τον Δαλαμάγκα στην ΕΛΑΣ και η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από τη μητέρα του
«Ψάχνουμε τον Αντώνη με τα τατουάζ στο Αίγιο»: Το σήμα της Interpol για τον Δαλαμάγκα στην ΕΛΑΣ και η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από τη μητέρα του
Ο 55χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Αιγίου, όπου σύμφωνα με τις Αρχές ζούσε τα τελευταία 27 χρόνια χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας»
Μία πληροφορία της Ιντερπολ η οποία ανέφερε ότι «ψάχνουμε τον Αντώνη με το τατουάζ που ζούσε στο εξωτερικό και είναι στο Αίγιο» αποτέλεσε το κομβικό στοιχείο που οδήγησε τις ελληνικές Αρχές στα ίχνη του Τζέιμς Δαλαμάγκα, του ομογενή που καταζητούνταν από την Αυστραλία για ανθρωποκτονία από το 1999.
Ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκα συνελήφθη στην περιοχή του Αιγίου, όπου σύμφωνα με τις Αρχές ζούσε τα τελευταία 27 χρόνια χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας». Κατά τη σύλληψή του φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ωστόσο η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή του θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 2014, όταν η μητέρα του είχε καταφύγει στις Αρχές της Αιγιαλείας καταγγέλλοντας τον για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η μητέρα του τότε είχε αναφέρει το επώνυμο «Νταλαμαγκας» με αποτέλεσμα οι αρχές να μην κάνουν την σύνδεση και την ταυτοποίηση των στοιχείων του και έστειλαν την σχετική δικογραφία στον εισαγγελέα.
Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δικάσιμο το 2019, ωστόσο το δικαστήριο τον αθώωσε, καθώς η μητέρα του είχε ανακαλέσει την καταγγελία της. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε υπάρξει οποιαδήποτε επαφή του με τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας.
Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Στο χωριό όπου διέμενε στο Αίγιο παρουσιαζόταν ως ομογενής που επέστρεψε από την Αυστραλία για λόγους υγείας, υποστηρίζοντας ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα και αναζητούσε καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η στιγμή της σύλληψης, σύμφωνα με το flamis.gr
Κάτοικοι της περιοχής τον περιγράφουν ως άνθρωπο με ήρεμη καθημερινότητα, που ασχολούνταν με τα κτήματά του και τις ελιές, διατηρώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές του. Ωστόσο, η πληροφορία που έφτασε μέσω της Ιντερπολ στις ελληνικές Αρχές αποδείχθηκε αρκετή για να ξεκινήσει η έρευνα που οδήγησε τελικά στη σύλληψή του και στην ενεργοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης της Ερυθράς Αγγελίας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δαλαμάγκας δεν είχε εκδώσει ποτέ ελληνική ταυτότητα και δεν είχε περιουσιακά στοιχεία στο πραγματικό του όνομα, γεγονός που δυσχέρανε τον εντοπισμό του. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε το όνομα «Τζίμας» στις καθημερινές του συναλλαγές, διατηρώντας χαμηλό προφίλ στην τοπική κοινωνία.
Οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλίας, όπως έγραφε το protothema.gr. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.
Ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκα συνελήφθη στην περιοχή του Αιγίου, όπου σύμφωνα με τις Αρχές ζούσε τα τελευταία 27 χρόνια χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας». Κατά τη σύλληψή του φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ωστόσο η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή του θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 2014, όταν η μητέρα του είχε καταφύγει στις Αρχές της Αιγιαλείας καταγγέλλοντας τον για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η μητέρα του τότε είχε αναφέρει το επώνυμο «Νταλαμαγκας» με αποτέλεσμα οι αρχές να μην κάνουν την σύνδεση και την ταυτοποίηση των στοιχείων του και έστειλαν την σχετική δικογραφία στον εισαγγελέα.
Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δικάσιμο το 2019, ωστόσο το δικαστήριο τον αθώωσε, καθώς η μητέρα του είχε ανακαλέσει την καταγγελία της. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε υπάρξει οποιαδήποτε επαφή του με τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας.
Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Στο χωριό όπου διέμενε στο Αίγιο παρουσιαζόταν ως ομογενής που επέστρεψε από την Αυστραλία για λόγους υγείας, υποστηρίζοντας ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα και αναζητούσε καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η στιγμή της σύλληψης, σύμφωνα με το flamis.gr
Κάτοικοι της περιοχής τον περιγράφουν ως άνθρωπο με ήρεμη καθημερινότητα, που ασχολούνταν με τα κτήματά του και τις ελιές, διατηρώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές του. Ωστόσο, η πληροφορία που έφτασε μέσω της Ιντερπολ στις ελληνικές Αρχές αποδείχθηκε αρκετή για να ξεκινήσει η έρευνα που οδήγησε τελικά στη σύλληψή του και στην ενεργοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης της Ερυθράς Αγγελίας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δαλαμάγκας δεν είχε εκδώσει ποτέ ελληνική ταυτότητα και δεν είχε περιουσιακά στοιχεία στο πραγματικό του όνομα, γεγονός που δυσχέρανε τον εντοπισμό του. Παράλληλα, χρησιμοποιούσε το όνομα «Τζίμας» στις καθημερινές του συναλλαγές, διατηρώντας χαμηλό προφίλ στην τοπική κοινωνία.
Οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλίας, όπως έγραφε το protothema.gr. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.
Η δολοφονία
Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.
Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα