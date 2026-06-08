Ανασχηματισμός: Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος υφ. Οικονομικών, Χατζηβασιλείου υφυπουργός στο ΥΠΕΞ

Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει τελικά στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου - Η Μαριλένα Σούκουλη στο ΥΠΕΝ - Τα βιογραφικά τους - Την Παρασκευή η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης