Τα δάκρυα της Νικολέττας Ράλλη για τον θάνατο του πατέρα της και η εξομολόγηση για τον χωρισμό της: Μένουμε ακόμα μαζί, είπε
Τα δάκρυα της Νικολέττας Ράλλη για τον θάνατο του πατέρα της και η εξομολόγηση για τον χωρισμό της: Μένουμε ακόμα μαζί, είπε
Είμαι τυχερή που είναι ο πατέρας του παιδιού μου, σχολίασε για τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Με συγκίνηση αναφέρθηκε η Νικολέττα Ράλλη στον θάνατο του πατέρα της, ενώ παράλληλα έκανε αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι με τον πρώην σύντροφό της δεν είναι μαζί, αλλά μένουν ακόμα στο ίδιο σπίτι.
Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» μιλώντας για όσα έχουν συμβεί τελευταία στη ζωή της. Αρχικά, η Νικολέττα Ράλλη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της για την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο.
Αναφερόμενη στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία του τα τελευταία χρόνια, η παρουσιάστρια δήλωσε για τον πατέρα της: «Τον Φεβρουάριο έχασα τον μπαμπά μου, αυτό με στενοχωρεί λίγο αλλά εντάξει. Το περιμέναμε, το ήθελε. Δεν ήθελε να ζήσει γιατί τον είχαν εγκαταλείψει τα τελευταία τρία χρόνια τα πόδια του. Το πιστεύω ότι ήθελε να φύγει, μας το έλεγε. Στην ουσία άρχισαν να τον εγκαταλείπουν τα πόδια του λόγω ηλικίας; Λόγω κληρονομικότητας; Δεν βρήκαμε κάτι. Ο μπαμπάς μου δεν συνεργαζόταν, δεν ήθελε να κάνει φυσικοθεραπεία. Έφυγε 89 χρονών. Η συνειδητοποίηση του θανάτου είναι ότι δεν θα τον ξαναδείς. Κατά κάποιο τρόπο ήταν επιλογή του».
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Σε άλλο σημείο, η Νικολέττα Ράλλη στάθηκε στον χωρισμό με τον πατέρα της κόρης της, Μιχάλη Ανδρούτσο εξηγώντας πως μένουν ακόμα στο ίδιο σπίτι. Η παρουσιάστρια σχολίασε ότι η επικοινωνία με τον πρώην σύντροφό της είναι πολύ καλή και πρόσθεσε ότι ο Μιχάλης Ανδρούτσος θα μετακομίσει στο μέλλον σε ξεχωριστό σπίτι.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί. Κάποια πράγματα προσέχω πως τα επικοινωνώ δημοσίως. Δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι, είμαστε μαζί ως γονείς της Σοφίας, μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι και με το καλό θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Το προσπαθήσαμε και όλα καλά. Δεν είμαστε σε μία άσχημη σχέση. Το έχω επικοινωνήσει αισιόδοξα στο παιδί. Με τον Μιχάλη έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι τυχερή που είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση και στο προσωπικό επίπεδο δεν είδα κάτι που θα μπορούσε να έχει μια άλλη εξέλιξη».
Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος ήταν μαζί από το 2018 και απέκτησαν την κόρη τους, Σοφία-Αλεξάνδρα, το 2020.
Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» μιλώντας για όσα έχουν συμβεί τελευταία στη ζωή της. Αρχικά, η Νικολέττα Ράλλη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της για την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο.
Αναφερόμενη στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία του τα τελευταία χρόνια, η παρουσιάστρια δήλωσε για τον πατέρα της: «Τον Φεβρουάριο έχασα τον μπαμπά μου, αυτό με στενοχωρεί λίγο αλλά εντάξει. Το περιμέναμε, το ήθελε. Δεν ήθελε να ζήσει γιατί τον είχαν εγκαταλείψει τα τελευταία τρία χρόνια τα πόδια του. Το πιστεύω ότι ήθελε να φύγει, μας το έλεγε. Στην ουσία άρχισαν να τον εγκαταλείπουν τα πόδια του λόγω ηλικίας; Λόγω κληρονομικότητας; Δεν βρήκαμε κάτι. Ο μπαμπάς μου δεν συνεργαζόταν, δεν ήθελε να κάνει φυσικοθεραπεία. Έφυγε 89 χρονών. Η συνειδητοποίηση του θανάτου είναι ότι δεν θα τον ξαναδείς. Κατά κάποιο τρόπο ήταν επιλογή του».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Νικολέττα Ράλλη στάθηκε στον χωρισμό με τον πατέρα της κόρης της, Μιχάλη Ανδρούτσο εξηγώντας πως μένουν ακόμα στο ίδιο σπίτι. Η παρουσιάστρια σχολίασε ότι η επικοινωνία με τον πρώην σύντροφό της είναι πολύ καλή και πρόσθεσε ότι ο Μιχάλης Ανδρούτσος θα μετακομίσει στο μέλλον σε ξεχωριστό σπίτι.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί. Κάποια πράγματα προσέχω πως τα επικοινωνώ δημοσίως. Δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι, είμαστε μαζί ως γονείς της Σοφίας, μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι και με το καλό θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Το προσπαθήσαμε και όλα καλά. Δεν είμαστε σε μία άσχημη σχέση. Το έχω επικοινωνήσει αισιόδοξα στο παιδί. Με τον Μιχάλη έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι τυχερή που είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση και στο προσωπικό επίπεδο δεν είδα κάτι που θα μπορούσε να έχει μια άλλη εξέλιξη».
Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος ήταν μαζί από το 2018 και απέκτησαν την κόρη τους, Σοφία-Αλεξάνδρα, το 2020.
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