Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Πέρι με τον Τριντό μετά την εμφάνιση του Ορλάντο Μπλουμ με 28χρονο μοντέλο

Ας είναι η αγάπη η επανάσταση, έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της

Ιωάννα Μαρίνου
Φωτογραφίες με τον Τζάστιν Τριντό ανέβασε η Κέιτι Πέρι, λίγο μετά την εμφάνιση του Ορλάντο Μπλουμ με 28χρονο μοντέλο.

Η τραγουδίστρια την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι που έκανε με τον σύντροφό της σε χιονισμένο προορισμό, καθώς και από το δείπνο που απόλαυσαν μαζί στην εκδρομή τους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Ας είναι η αγάπη η επανάσταση». Σε κάποιες από τις φωτογραφίες η ίδια ποζάρει στον φακό με κόκκινο φόρεμα, ενώ σε άλλο με μακρύ λευκό φόρεμα. Σε ένα από τα κλικ η Κέιτι Πέρι έδειξε και την γλυκιά πίτσα που απόλαυσε με τον Τζάστιν Τριντό.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του πρώην συζύγου της, Ορλάντο Μπλουμ, αγκαζέ με ένα 28χρονο μοντέλο, ονόματι Λουίζα Κάμελ, στο Super Bowl. «Ήταν μαζί στη σουίτα Raising Cane, ήταν τρυφεροί ο ένας με τον άλλον», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στη Daily Mail για τους δυο τους.

Orlando Bloom Leaves Super Bowl 2026 With Model Luisa Laemmel | E! News
Ιωάννα Μαρίνου

