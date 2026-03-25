Κρουζ Μπέκαμ: Η συγκινητική ερμηνεία για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία του
Κρουζ Μπέκαμ: Η συγκινητική ερμηνεία για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία του
Ο γιος των Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ φορτίστηκε συναισθηματικά, όσο οι γονείς του βρίσκονταν στο κοινό
Συναισθηματικά φορτισμένος παρουσιάστηκε ο Κρουζ Μπέκαμ σε ζωντανή εμφάνισή του, με τους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ να βρίσκονται στο κοινό.
Το βράδυ της Τρίτης 23 Μαρτίου, ο Κρουζ ερμήνευσε ένα τραγούδι για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης με τον αδερφό του, Μπρούκλιν. Ο Κρουζ τραγούδησε μπροστά στους γονείς του και τον αδερφό του, Ρομέο, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν περήφανοι.
Καθώς η πρώτη του περιοδεία με το συγκρότημα The Breakers φτάνει στο τέλος της, ο Κρουζ Μπέκαμ βρέθηκε σε σκηνή του Λονδίνο, όπου πραγματοποιούνται οι τελευταίες τρεις sold-out συναυλίες του. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο λέγεται ότι αναφέρεται στον αποξενωμένο αδερφό του, καθώς οι στίχοι λένε μεταξύ άλλων: «Το πιο μοναχικό αγόρι, μαμά μην μιλάς πολύ, αυτό της ραγίζει την καρδιά».
Σύμφωνα με θεατή που μίλησε στη Mirror: «Σε κάποια στιγμή του τραγουδιού ο Κρουζ φάνηκε να κατακλύζεται από συναίσθημα, με μέλος του συγκροτήματος να βάζει το χέρι του στον ώμο του και να του χαϊδεύει τρυφερά τα μαλλιά».
Δείτε βίντεο
Στους στίχους αναφέρεται επίσης: «Φαίνεται στα μικρά πράγματα που δεν κάνεις, υποθέτω ότι στο τέλος είσαι εσύ, ο εαυτός σου και μόνο. Πες μου πώς ζεις, όταν δεν έχεις κανέναν να χάσεις;». Το τραγούδι συνεχίζει: «Το πιο μοναχικό αγόρι, ποντάρει τα πάντα πάνω του, για να βρει κάτι κακό σε κάποιον καλό, πάντα το κάνει. Το πιο μοναχικό αγόρι, ελπίζω να ακούς, μην απομακρύνεις όλους τους φίλους σου, όταν προσπαθούμε να σου δείξουμε αγάπη».
Στο ρεφρέν ακούγεται: «Πες μου ότι φοβάσαι και ότι χρειάζεσαι κάποιον να σε κρατήσει. Γιατί είσαι στο δωμάτιο, αλλά φαίνεται στ’ αλήθεια; Και γιατί δεν μπορούν να δουν ότι είσαι εκατομμύρια μίλια μακριά; Δεν θα το καταλάβουν ποτέ, ενώ δείχνεις τόσο κοντά».
Στις 19 Ιανουαρίου, ο Μπρούκλιν είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο Instagram με αιχμές προς τους γονείς του, στην οποία ξεκαθάριζε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένεια. Παράλληλα, πηγή ανέφερε στο ET ότι ο ίδιος επιθυμεί να τερματίσει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους γονείς του, ακόμη και μέσω social media, μετά τη μεταξύ τους έντονη ρήξη.
Το βράδυ της Τρίτης 23 Μαρτίου, ο Κρουζ ερμήνευσε ένα τραγούδι για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης με τον αδερφό του, Μπρούκλιν. Ο Κρουζ τραγούδησε μπροστά στους γονείς του και τον αδερφό του, Ρομέο, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν περήφανοι.
Καθώς η πρώτη του περιοδεία με το συγκρότημα The Breakers φτάνει στο τέλος της, ο Κρουζ Μπέκαμ βρέθηκε σε σκηνή του Λονδίνο, όπου πραγματοποιούνται οι τελευταίες τρεις sold-out συναυλίες του. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο λέγεται ότι αναφέρεται στον αποξενωμένο αδερφό του, καθώς οι στίχοι λένε μεταξύ άλλων: «Το πιο μοναχικό αγόρι, μαμά μην μιλάς πολύ, αυτό της ραγίζει την καρδιά».
Cruz Beckham is 'overcome with emotion' as he performs song about 'breaking mama's heart' in front of parents David and Victoria and takes aim at Brooklyn with brutal lyrics https://t.co/CW3NSBmRg4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 25, 2026
Δείτε βίντεο
@tomshowbiz
Cruz Beckham gets emotional and is comforted by his guitarist during Loneliest Boy, which appears to be a song about his brother Brooklyn and includes the lyrics: “Loneliest boy, mama don’t talk too much / It’s breaking hеr heart / It shows in the small things that you don’t do.” #cruzbeckham #brooklynbeckham #davidbeckham #victoriabeckham #CapCut♬ original sound - tomshowbiz
Στο ρεφρέν ακούγεται: «Πες μου ότι φοβάσαι και ότι χρειάζεσαι κάποιον να σε κρατήσει. Γιατί είσαι στο δωμάτιο, αλλά φαίνεται στ’ αλήθεια; Και γιατί δεν μπορούν να δουν ότι είσαι εκατομμύρια μίλια μακριά; Δεν θα το καταλάβουν ποτέ, ενώ δείχνεις τόσο κοντά».
Στις 19 Ιανουαρίου, ο Μπρούκλιν είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο Instagram με αιχμές προς τους γονείς του, στην οποία ξεκαθάριζε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένεια. Παράλληλα, πηγή ανέφερε στο ET ότι ο ίδιος επιθυμεί να τερματίσει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους γονείς του, ακόμη και μέσω social media, μετά τη μεταξύ τους έντονη ρήξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα