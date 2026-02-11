Η φωτογραφία του Κρουζ Μπέκαμ με τον αδερφό του Μπρούκλιν με τους στίχους τραγουδιού που μιλούν για «κάτι ιερό που έχασε»
Η κίνηση του 20χρονου ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος με τον 26χρονο μετά την οικογενειακή τους ρήξη
Φωτογραφία με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέβασε ο Κρουζ Μπέκαμ μετά την οικογενειακή διαμάχη που έχει ξεσπάσει, την οποία συνόδευσε με ένα τραγούδι που οι στίχοι του μιλούν για κάτι ιερό που έχασε.
Ο 20χρονος δημοσίευσε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον 26χρονο αδερφό του, αλλά και τον Ρομέο Μπέκαμ, από τα παιδικά τους χρόνια, για πρώτη φορά μετά το μπλοκ που έκανε σε όλη την οικογένεια ο Μπρούκλιν και τις δημόσιες κατηγορίες του εναντίον των γονιών του. Ο Κρουζ ανέβασε και κάποια άλλα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του και έβαλε να παίζει στην ανάρτηση το τραγούδι «The River of Dreams» του Μπίλι Τζόελ.
Στους στίχους ακούγεται η φράση «κάτι ιερό που έχασα» που πολλοί ερμήνευσαν ως έμμεσο μήνυμα προς τον Μπρούκλιν, ως προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα με τον αδελφό του. Στην ανάρτηση του Κρουζ συμπεριέλαβε και φωτογραφία με τη μητέρα του Βικτόρια, δείχνοντας πως παραμένει στο πλευρό της, παρότι εκείνη έχει δεχθεί έντονη κριτική από τον Μπρούκλιν.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε δηλώσει δημόσια πως αισθανόταν ότι οι γονείς του προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να διαλύσουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, φέρνοντας το ζευγάρι σε αμηχανία μέχρι και στον γάμο του. Ο 26χρονος είχε αναφέρει πως η μητέρα του χόρεψε προκλητικά πάνω του στη δεξίωση του γάμου και έκτοτε η Βικτόρια Μπέκαμ αισθάνεται προδομένη και δεν ξέρει πώς να κινηθεί, καθώς δεν θέλει «πόλεμο» με το παιδί της, όπως και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
