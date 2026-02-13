Στα χνάρια της μητέρας του ο Κρουζ Μπέκαμ: Ετοιμάζεται για την πρώτη του περιοδεία με την μπάντα του
Η περιοδεία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις των The Breakers στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες της Ευρώπης

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις των The Breakers στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες της Ευρώπης

Στα χνάρια της μητέρας του ο Κρουζ Μπέκαμ: Ετοιμάζεται για την πρώτη του περιοδεία με την μπάντα του
Ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας του και άλλοτε μέλους των Spice Girls, της Βικτόρια, ο Κρουζ Μπέκαμ ετοιμάζεται για την πρώτη περιοδεία στην Ευρώπη με την μπάντα του, The Breakers. Η περιοδεία For Your Love περιλαμβάνει μια σειρά από συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και εμφανίσεις στο Παρίσι, το Βερολίνο και το Άμστερνταμ.

Το συγκρότημα προσκλήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Κρις Έβανς στο Virgin Radio UK και ερμήνευσε το single For Your Love καθώς και μια διασκευή του I'm On Fire του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Απαντώντας στην ερώτηση ποιες είναι οι προσδοκίες του ο Μπέκαμ απάντησε: «Ειλικρινά, απλώς να συνεχίσω να φτιάχνω μουσική και να προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους να χαμογελούν», προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι το χρειάζονται αυτή τη στιγμή».

Το single, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, ακολουθεί το ντεμπούτο single του, Optics. Στο μουσικό βίντεο του For Your Love κάνει μία σύντομη εμφάνιση ο παππούς του Κρουζ Μπέκαμ, πατέρας της Βικτόρια Μπέκαμ, Τόνι Άνταμς.

