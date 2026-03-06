Ο Κρουζ Μπέκαμ στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης στον Μπρούκλιν: «Ελπίζω να τα βρούμε»

Μήνυμα συμφιλίωσης προς τον μεγαλύτερο αδελφό του, Μπρούκλιν
, έστειλε ο Κρουζ Μπέκαμ
, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην οικογένεια.
Ο 21χρονος μουσικός βρέθηκε στο Παρίσι μαζί με τη σύντροφό του, Τζάκι Αποστέλ
, ενόψει της επίδειξης μόδας της μητέρας του, Βικτόρια Μπέκαμ. Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει κάποιο μήνυμα για τον αδελφό του, ο οποίος έκλεισε τα 27 την Τετάρτη.
Ο Κρουζ απάντησε απλά: «Χρόνια πολλά»
. Όταν ρωτήθηκε αν έχει επικοινωνήσει μαζί του, δεν έδωσε απάντηση, ωστόσο δήλωσε ότι ελπίζει να αποκατασταθεί η σχέση τους.
Την ίδια στιγμή, η ένταση στην οικογένεια φαίνεται να συνεχίζεται. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι οι γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, του ευχήθηκαν δημόσια για τα γενέθλιά του στα social media.
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε παιδικές φωτογραφίες του γιου του και έγραψε: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά. Σ’ αγαπάμε». Λίγα λεπτά αργότερα, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε την ίδια φωτογραφία γράφοντας: «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάμε πολύ». Ωστόσο, ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, είχαν ζητήσει να μην υπάρχουν δημόσιες αναρτήσεις από την οικογένεια, ζητώντας κάθε επικοινωνία να γίνεται μέσω δικηγόρων.
