Ο Κρουζ Μπέκαμ στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης στον Μπρούκλιν: «Ελπίζω να τα βρούμε»
GALA
Μπρούκλιν Μπέκαμ Κρουζ Μπέκαμ

Ο Κρουζ Μπέκαμ στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης στον Μπρούκλιν: «Ελπίζω να τα βρούμε»

Ο 21χρονος μουσικός ευχήθηκε στον αδερφό του «χρόνια πολλά», την ώρα που συνεχίζεται η ένταση στην οικογένεια Μπέκαμ

Ο Κρουζ Μπέκαμ στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης στον Μπρούκλιν: «Ελπίζω να τα βρούμε»
Άννα Νταλλαρή
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυμα συμφιλίωσης προς τον μεγαλύτερο αδελφό του, Μπρούκλιν, έστειλε ο Κρουζ Μπέκαμ, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην οικογένεια.

Ο 21χρονος μουσικός βρέθηκε στο Παρίσι μαζί με τη σύντροφό του, Τζάκι Αποστέλ, ενόψει της επίδειξης μόδας της μητέρας του, Βικτόρια Μπέκαμ. Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει κάποιο μήνυμα για τον αδελφό του, ο οποίος έκλεισε τα 27 την Τετάρτη.

Ο Κρουζ απάντησε απλά: «Χρόνια πολλά». Όταν ρωτήθηκε αν έχει επικοινωνήσει μαζί του, δεν έδωσε απάντηση, ωστόσο δήλωσε ότι ελπίζει να αποκατασταθεί η σχέση τους.

Δείτε το βίντεο

@hellomag

Just a day after his brother Brooklyn Beckham’s 27th birthday — and following his arrival in Paris ahead of his mother Victoria Beckham’s Paris Fashion Week show — Cruz Beckham was quizzed about his relationship with his estranged sibling and whether he’s hopeful for a reconciliation. The 21-year-old happily chatted with paparazzi, showing off his good manners in the process. See what he had to say in the video above — and tap the link in bio for all the details, photos and the latest on the Beckham family feud.

♬ original sound - HELLO!

Την ίδια στιγμή, η ένταση στην οικογένεια φαίνεται να συνεχίζεται. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι οι γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, του ευχήθηκαν δημόσια για τα γενέθλιά του στα social media.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε παιδικές φωτογραφίες του γιου του και έγραψε: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά. Σ’ αγαπάμε». Λίγα λεπτά αργότερα, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε την ίδια φωτογραφία γράφοντας: «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάμε πολύ». Ωστόσο, ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, είχαν ζητήσει να μην υπάρχουν δημόσιες αναρτήσεις από την οικογένεια, ζητώντας κάθε επικοινωνία να γίνεται μέσω δικηγόρων.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης