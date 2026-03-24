Σελίν Ντιόν: Μεγάλη επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από χρόνια αποχής
Σελίν Ντιόν: Μεγάλη επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από χρόνια αποχής
Η ερμηνεύτρια έκανε μια αποχή από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, καθώς το 2022 διαγνώστηκε με Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου
Μετά από χρόνια αποχής η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις στη Γαλλία.
Η σταρ θα πραγματοποιήσει μία σειρά συναυλιών στο Paris La Défense Arena, ξεκινώντας το φθινόπωρο, με δύο παραστάσεις κάθε εβδομάδα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σε έναν χώρο χωρητικότητας 40.000 ατόμων.
Η είδηση δημοσιεύθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου στην εφημερίδα La Presse και τη Δευτέρα προωθήθηκε με μια καμπάνια αφισών, που περιλάμβαναν τίτλους από τα εμβληματικά τραγούδια της, όπως τα «Pour que tu m’aimes encore» και «Power of Love», τοποθετημένες στους δρόμους του Παρισιού.
Αρχικά οι παραστάσεις είχαν προγραμματιστεί για το 2020 στο πλαίσιο της περιοδείας Courage World Tour, αλλά αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας και αργότερα εξαιτίας των προβλημάτων υγείας της Ντιόν, η οποία το 2022 διαγνώστηκε με Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου. Η μάχη της με τη νευρολογική και αυτοάνοση αυτή πάθηση καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion».
Η επιστροφή της καλλιτέχνιδας στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από χρόνια απουσίας, δίνει στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να απολαύσουν ξανά τη μοναδική φωνή της σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της Ευρώπης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η σταρ θα πραγματοποιήσει μία σειρά συναυλιών στο Paris La Défense Arena, ξεκινώντας το φθινόπωρο, με δύο παραστάσεις κάθε εβδομάδα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σε έναν χώρο χωρητικότητας 40.000 ατόμων.
Celine Dion is poised to make a big concert comeback in France, two years after her stage return singing Edith Piaf’s “Hymne A L’Amour” at the 2024 Paris Olympics opening ceremony.— Variety (@Variety) March 23, 2026
👀‼️ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️👀 #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO— NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026
Η επιστροφή της καλλιτέχνιδας στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από χρόνια απουσίας, δίνει στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να απολαύσουν ξανά τη μοναδική φωνή της σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της Ευρώπης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
