Ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ αποχαιρετά τον Τσακ Νόρις: Πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν
Μέσα από μία ανάρτηση στα social media τίμησε τον ηθοποιό που πέθανε στα 86 του χρόνια
Το δικό του «αντίο» στον Τσακ Νόρις είπε μέσα από τα social media ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ. Ο ηθοποιός πέθανε στα 86 του χρόνια, έχοντας μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης, μία μέρα πριν τον θάνατό του.
Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες του με τον Τσόρις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ εξέφρασε τον σεβασμό που πάντα ένιωθε για εκείνον και έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.
«Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν. Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», έγραψε ο ηθοποιός αποχαιρετώντας τον Τσακ Νόρις.
Δείτε την ανάρτησή του
