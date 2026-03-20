Συντετριμμένος ο γιος του Τσακ Νόρις: Είμαι τόσο περήφανος που είμαι παιδί σου
Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε ποτέ να μου δώσει ο Θεός, έγραψε ακόμη στη συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Ντακότα Νόρις για να τον αποχαιρετίσει
Συντετριμμένος είναι ο γιος του Τσακ Νόρις, Ντακότα. Σε ανάρτηση που έκανε στα social media για να τον αποχαιρετίσει, δήλωσε πως αισθάνεται περήφανος που είναι παιδί του.
Ο Ντακότα Νόρις ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 20 Μαρτίου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για τον θάνατο του ηθοποιού, κοινές τους ασπρόμαυρες φωτογραφίες και τις συνόδευσε με ένα συγκινητικό κείμενο στη λεζάντα, εκφράζοντας την αγάπη του για εκείνον και το γεγονός πως θα του λείψει πολύ.
Στην ανάρτηση που έκανε ο γιος του Τσακ Νόρις, ανέφερε επίσης πως θα κρατάει τις αναμνήσεις τους σαν φυλαχτό και τον ευγνωμονεί για όλα όσα πρόσφερε στην οικογένειά τους: «19/03/26. Μπαμπά, είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια για αυτό, αλλά θα προσπαθήσω. Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα σε όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία σου, η καλοσύνη σου, το θάρρος σου, η ακεραιότητά σου, η δύναμή σου, η πειθαρχία σου και η πίστη σου στον Θεό ήταν μόνο μερικά από τα πράγματα που πάντα θαύμαζα σε εσένα. Έζησες τη ζωή σου με σκοπό και με αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Ήσουν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε ποτέ να μου δώσει ο Θεός και ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ό,τι κι αν περνούσα, ήσουν πάντα εκεί. Φρόντιζες να ξέρω πόσο πολύ με αγαπάς. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι υπήρξε ούτε μία μέρα που να πέρασε χωρίς να μου το πεις. Είμαι τόσο περήφανος που είμαι γιος σου. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε, τα μαθήματα που μου έδωσες και τα αμέτρητα γέλια που μοιραστήκαμε θα μείνουν μαζί μου για όλη μου τη ζωή. Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην οικογένειά μας και για το παράδειγμα που έδινες κάθε μέρα. Ελπίζω να μπορέσω να ζήσω μια ζωή που θα σε τιμά και θα σε κάνει περήφανο. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Θα μου λείπεις για πάντα», έγραψε.
Ο Τσακ Νόρις άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, την Πέμπτη 19 Μαρτίου. Τα αίτια θανάτου του μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.
Η οικογένειά του στην ανακοίνωση για την απώλειά του έγραψε: «Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».
