Η Σοφία Κόπολα θέλει να κάνει ταινία για τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η σκηνοθέτης δήλωσε ότι έχει γοητευτεί πολύ από την πορεία της τραγουδίστριας

Το ενδιαφέρον της να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξέφρασε η Σοφία Κόπολα, δηλώνοντας πως θα ήθελε πολύ να αναλάβει ένα τέτοιο πρότζεκτ.

Η σκηνοθέτης αποκάλυψε στο ELLE ότι έχει γοητευτεί από την πορεία της τραγουδίστριας, διαβάζοντας την αυτοβιογραφία της «The Woman In Me» και παρακολουθώντας παλιές της συνεντεύξεις.

Αναφερόμενη μάλιστα στο περιστατικό του 2007, όταν η Σπίαρς με ξυρισμένο κεφάλι επιτέθηκε σε αυτοκίνητο παπαράτσι με ομπρέλα, η Κόπολα το χαρακτήρισε «μια πολύ πανκ στιγμή», υπογραμμίζοντας πως η τραγουδίστρια έχει εξελιχθεί σε σύμβολο για τα δικαιώματα των γυναικών. «Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε έναν άνδρα», σημείωσε.

Ωστόσο, η Σοφία Κόπολα παραδέχτηκε ότι ίσως να έχει ήδη προλάβει άλλος σκηνοθέτης, καθώς ο Τζον Τσυ φημολογείται πως ετοιμάζει κινηματογραφική μεταφορά για τη ζωή της Σπίαρς. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκρυψε την επιθυμία της: «Θα ήθελα πολύ να το κάνω», είπε.



Στην ίδια συνέντευξη, η δημιουργός αποκάλυψε επίσης ότι ανέβαλε το νέο της πρότζεκτ με την Κίρστεν Ντανστ, με την οποία έχει συνεργαστεί σε ταινίες όπως το «The Virgin Suicides» και το «Marie Antoinette», καθώς το θεώρησε «υπερβολικά θλιβερό» για την εποχή.

Όπως εξήγησε, επιθυμεί τα επόμενα έργα της να προσφέρουν περισσότερη ελπίδα και ομορφιά, χωρίς όμως να χάνουν το βάθος τους.

