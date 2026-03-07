Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Ανησυχία στο περιβάλλον της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά τη σύλληψή της: Πρέπει να μπει σε πρόγραμμα βοήθειας
Άτομα από τον στενό της κύκλο θεωρούν ότι το περιστατικό μπορεί να λειτουργήσει ως «καμπανάκι» για την τραγουδίστρια
Ανησυχία επικρατεί στο στενό περιβάλλον της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, με ανθρώπους από την ομάδα της να θεωρούν ότι η τραγουδίστρια χρειάζεται άμεσα βοήθεια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, άτομα από τον κύκλο της πιστεύουν ότι η ποπ σταρ πρέπει να ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα υποστήριξης. «Η ομάδα της θέλει να μπει σε κέντρο απεξάρτησης ή σε κάποιο πρόγραμμα που θα τη βοηθήσει να βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση», ανέφερε πηγή στο περιοδικό.
Όπως σημειώνεται, όσοι βρίσκονται κοντά της ελπίζουν ότι η πρόσφατη σύλληψη θα αποτελέσει ένα «wake-up call» για την ίδια.
Η Σπίαρς συνελήφθη την Τετάρτη στην Καλιφόρνια, καθώς οι αρχές την σταμάτησαν με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών κοντά στο σπίτι της.
Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της σύλληψης, οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι ο λογαριασμός της στο Instagram είχε απενεργοποιηθεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμπεριφορά της τραγουδίστριας δεν είναι κάτι νέο, καθώς τους τελευταίους μήνες φαίνεται να περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνη της στο σπίτι. «Αυτή η συμπεριφορά υπάρχει εδώ και μήνες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει χειροτερέψει», ανέφερε η ίδια πηγή. Όπως εξηγεί, η μοναξιά φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. «Περνά πολύ χρόνο μόνη στο σπίτι και αυτό την οδηγεί σε κακές επιλογές, όπως το ποτό». Η ίδια πηγή υποστήριξε επίσης ότι ο γιος της, Τζέιντεν, αναμένεται να περάσει χρόνο μαζί της στο σπίτι για να της κρατήσει συντροφιά.
Παρά την αναστάτωση που έχει προκαλέσει το περιστατικό, η τραγουδίστρια φέρεται να είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένη, χωρίς όμως να έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τις πιθανές συνέπειες της υπόθεσης: «Η Μπρίτνεϊ είναι πολύ αναστατωμένη, αλλά δεν καταλαβαίνει ακόμη πλήρως τις επιπτώσεις».
