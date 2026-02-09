Η συγκινητική αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη μητέρα του: Είναι πάρα πολύ παράξενο να παρακαλάς να "φύγει" για να μην τυραννιέται
«Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία», πρόσθεσε ο παρουσιαστής
Μία συγκινητική αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη μητέρα του η οποία έφυγε από τη ζωή, στο πρώτο επεισόδιο της βραδινής του εκπομπής μετά τον χαμό της.
Ο παρουσιαστής, το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, στην έναρξη του «The 2night Show», αφού προβλήθηκε ένα βίντεο - αφιέρωμα για τη μητέρα του, πήρε λίγο χρόνο να εξηγήσει γιατί δεν προβλήθηκε η εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες, ενημερώνοντας όσους δεν το γνώριζαν πως η μητέρα του άφησε την τελευταία της πνοή. Στη συνέχεια, ανέφερε πως η κυρία Κική, όπως την έλεγαν, ταλαιωπωρήθηκε πολύ και δεν ήθελε να την βλέπει άλλο να ταλαιπωρείται, ωστόσο αυτές οι πρώτες μέρες χωρίς εκείνη είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τον ίδιο.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, γι' αυτό και δεν μας είδατε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασε. Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το οκ να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπή που ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος με την κυρία Κική, που πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, αφού ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες από τα πρωινά τη θυμούνται να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται - γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία - αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις μια μάνα να αγκαλιάζει ένα παιδί ή ο μεγάλος γιος να πηγαίνει με το εγγόνι. Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο».
