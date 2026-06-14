Εύβοια: Άρπαξαν τσαντάκι με 16.500 ευρώ από πανηγύρι, άφαντοι οι δράστες

Περιστατικό κλοπής με λεία μεγάλο χρηματικό ποσό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε πανηγύρι στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων, στην Εύβοια
.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr
, άγνωστοι αφαίρεσαν τσαντάκι που περιείχε 16.500 ευρώ
, ποσό που αντιστοιχούσε στις εισπράξεις της εκδήλωσης.
Σύμφωνα με τον άνδρα που έκανε την καταγγελία, περίπου στις 6:00 το πρωί ο ίδιος άφησε για λίγα λεπτά το τσαντάκι δίπλα σε φορητό υπολογιστή, προκειμένου να μεταβεί σε κοντινό σημείο για άλλη εργασία.
Ωστόσο κατά την επιστροφή του διαπίστωσε ότι το τσαντάκι είχε εξαφανιστεί.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, ενώ ο καταγγέλλων μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων–Μεσσαπίων στα Ψαχνά, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, όπου προχώρησε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.