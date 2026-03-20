Ελένη Μενεγάκη: Αλήθειες, ψέματα, πρωτοσέλιδα και μία φημολογούμενη επιστροφή

Από τον Αlpha θα χρειαστεί 210 λεπτά για να αποχωρήσει το 2020. Γέμισε το πλατό της με δεκάδες συνεργάτες, με στιγμιότυπα από την δεκαπεντάχρονη πορεία της στον Alpha, με την οικογένειά της και με όλα όσα εκείνη επέλεξε να την συντροφεύουν την στιγμή που αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό της. «Έναν έναν όλους σας αληθινά, χωρίς ψέματα, σας ευχαριστώ. Ελπίζω τα μάτια μου να σας είπαν πολλά σήμερα, πιο πολλά απ’ όσα η φωνή μου. Θα σας ψάχνω και θα με ψάχνετε αλλά να θυμάστε κάτι: Η ζωή συνεχίζεται και είναι όλη εκπλήξεις, γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος μου κάποτε ''Ελενίτσα μου, όταν η ζωή πάψει να σε εκπλήσσει είναι θάνατος''. Καλή συνέχεια παιδιά. Εις το επανιδείν… Όποτε και αν… Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η διαδρομή και όχι το φινάλε. Καλό καλοκαίρι! Το έργο αυτό που λέγεται "Ελένη’’ το έφτασα μέχρι εκεί που ήθελα και όπως το ήθελα μέχρι το τέλος. Δεν είχα καταφέρει να σκεφτώ πώς εγώ θα ήμουν σε αυτό το τέλος... Ποτέ δεν είχα σκεφτεί τι ήθελα να σας πω. Ποτέ δεν είχα χαρτιά μπροστά μου, είναι αυτά που έχει μέσα η ψυχή μου. Αν κάτι θέλω να θυμάστε από όλα τα χρόνια που κάναμε παρέα, είναι ότι όλα αυτά ήταν αληθινά... Αυτή τη διαδρομή την ευχαριστήθηκα μέσα από την ψυχή μου. Την ιστορία την έγραψαν οι άνθρωποι και την γράφουμε παρέα. Εγώ έφτασα μέχρι εδώ γιατί οι παρέες μου ήταν καταπληκτικές. Δεν έχω συγκίνηση επειδή έκλεισε ένας κύκλος στον ALPHA, είναι κάτι που με συγκινεί αλλά αυτό δεν συμβαίνει στη ζωή μου για πρώτη φορά». Τότε η Ελένη άφηνε τα πρώτα στοιχεία για το μέλλον της. «Μου είπατε να σας λέω αλήθεια αλλά κάθε φορά κρατάω κάτι για μένα. Αν κάτι μπορώ να σας πω είναι, ότι δεν ξέρω το μετά... Και να γυρίσω και να μην γυρίσω δεν έχει αξία. Θα έχω αλλάξει εγώ, αλλάζω όπως αλλάζετε εσείς. Το πώς θα με βρει το μετά, δεν έχει αξία».Λίγους μήνες μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από τον Alpha και να μείνει για ένα διάστημα εκτός πλατό, η παρουσιάστρια μετά από πολλές συζητήσεις και διεργασίες, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Mega, το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 2021. Μία ανακοίνωση λιτή, η οποία όσο κι αν ήταν αναμενόμενη έσκασε σαν βόμβα στα δημοσιογραφικά γραφεία. Οι χρονιές που ακολουθούν θα βρουν την Ελένη κυρίαρχη στο πρόγραμμα του καναλιού, με μία εκπομπή προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής και πολύ μακριά από την συνταγή του πρωινού που υπηρέτησε σε ANT1 και Alpha.Η τηλεθέαση δεν σπάει τα κοντέρ, η ίδια ωστόσο παραμένει το πιο ισχυρό brand στον χώρο της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας και δεν σηκώνει κουβέντα για το περιεχόμενο. Επιλέγει συνεργάτες και σκαλέτα και για τρία χρόνια όλα κυλούν ήρεμα. Μέχρι που τον Απρίλιο του 2024 «σκάει η βόμβα». Η Ελένη φεύγει. Ενημερώνει τους συνεργάτες της και ακολουθεί η διαρροή στον Τύπο. Η ίδια το ανακοινώνει στον αέρα και τον Ιούλιο κουνάει το τηλεοπτικό μαντήλι της.«Όσο το χαρήκαμε καλό ήταν. Εξάλλου τα πράγματα δεν είναι πάντα για χόρταση, πρέπει να αφήνεις και κάτι που να το ονειρεύεσαι. Θέλω να πω ότι πέρασαν 3 χρόνια από την 1η μέρα που μπήκα εδώ, σε αυτό το στούντιο, καλοκαιράκι… Όταν, λοιπόν, πρωτομπήκα εδώ, σκεφτόμουν, ονειρευόμουν, φοβόμουν, χτυπούσε η καρδιά μου από χαρά και από φόβο, από ανησυχία, από συγκίνηση, και από πολλά πράγματα μαζί. Και όταν έρχεσαι σε ένα καινούργιο μέρος μπορεί να ονειρεύεσαι και να πιστεύεις ότι πολλά πράγματα θα βρεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα τα βρεις. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές, καλή συνέχεια στους αγωνιστές της καθημερινής ζώνης. Εγώ σβήνω το λαμπάκι μου και δεν θα ξαναμπώ, δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το κάθε μέρα, που είναι δύσκολο και κοπιαστικό, αλλά πολύ αγαπησιάρικο. Και μόνο ένα καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να σε φέρει σε επαφή πραγματικά με τους τηλεθεατές, να σε φέρει κοντά, να σπάει την οθόνη, να σπάει το γυαλί και να γίνεσαι ένα και ας μην τους βλέπεις κι ας βλέπουν αυτοί από μακριά, αλλά πάντα δίπλα. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία και όταν πέφτετε, να βρίσκετε ανθρώπους, προγράμματα, φίλους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε ρε παιδιά, γιατί είναι υγεία! Να είστε καλά».Η Ελένη Μενεγάκη από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα έχει θεωρητικά βρεθεί σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν ακόμη και σε κυλικεία σταθμών, σε εστιατόρια με καναλάρχες, σε μυστικά ραντεβού για ανάληψη της πρωινής ζώνης και άλλα πολλά. Ούτε καν απαντά, ούτε καν μπαίνει στον κόπο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. Ποστάρει στο Instagram, πότε ενσταντανέ που μας θυμίζουν γιατί το πλάνο της θεωρείται αξεπέραστο, και πότε stories θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την σχέση με το κοινό της. Αλλωστε μέχρι τώρα ποτέ δεν μάθαμε, πότε ερχόταν και πότε έφευγε. Εκτός από το τηλεοπτικό παιχνίδι, είναι άσσος και στο παιχνίδι του αιφνιδιασμού. Για να μην βαριόμαστε.