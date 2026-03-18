Ρένος Χαραλαμπίδης: Καλά κάνουν οι συνάδελφοί μου που παρουσιάζουν εκπομπές, ο ηθοποιός πρέπει να δουλεύει
Και εγώ το έκανα στο παρελθόν και θα το ξανακάνω στο μέλλον, τόνισε ο ηθοποιός
Τους συναδέλφους του που επιλέγουν να αναλάβουν την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών στήριξε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
Ο ηθοποιός τόνισε πως καλώς τολμούν να στραφούν στον ρόλο του παρουσιαστή, πράγμα που έχει κάνει και ο ίδιος. Για εκείνον, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ειλικρινείς απέναντι στους τηλεθεατές και να μην πορεύονται με μοναδικό κίνητρο τις οικονομικές απολαβές.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης σημείωσε: «Καλά κάνουν οι συνάδελφοί μου που παρουσιάζουν εκπομπές, αρκεί να το κάνουνε με όλη τους την καρδιά. Και εγώ το έκανα, το έχω κάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνω στο μέλλον. Ο ηθοποιός πρέπει να δουλεύει. Σημασία έχει αυτό που κάνει, να το κάνει με ευθύνη και να μην κοροϊδεύει το κοινό, να μην το κάνει μόνο για τα λεφτά».
Σε ερώτηση για το αν παίζουν ρόλο τα χρήματα στην επιλογή μίας δουλειάς, ο ηθοποιός εξήγησε πως πάντοτε εξέταζε αυτόν τον παράγοντα, αφού βιοπορίζεται μέσα από την υποκριτική. «Πιστεύετε ότι είμαι ο Ωνάσης; Και βέβαια παίζουν ρόλο τα λεφτά. Και βέβαια. Είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια λαϊκή οικογένεια και βιοπορίζομαι από τη δουλειά αυτή και κάνω το κουμάντο μου και όπως σας είπα, τα επενδύω στις ταινίες μου», επισήμανε.
Όσον αφορά στη δική του παρουσία στην τηλεόραση, ο Ρένος Χαραλαμπίδης ανέφερε: Εγώ προσπαθώ να είμαι μια τηλεοπτική περσόνα που να έχει κάτι να πει. Σε ένα σόου το οποίο θα έχει με καλλιτεχνικές προδιαγραφές ή σε ένα σόου που θα υπήρχε ένα στάνταρ και στους κριτές αλλά και στους διαγωνιζόμενους, θα το σκεφτόμουνα πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να φροντίσουμε εμείς οι καλλιτέχνες να δώσουμε καλό προϊόν, ακόμα και σε ένα σόου. Να δώσουμε κάτι ποιοτικό».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
