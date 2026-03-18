Αγγελική Ηλιάδη για Σάββα Γκέντσογλου: Έχει επαφές με τον γιο μας, όχι όμως όσο θα έπρεπε
Αγγελική Ηλιάδη Σάββας Γκεντσογλου Γιος

Αγγελική Ηλιάδη για Σάββα Γκέντσογλου: Έχει επαφές με τον γιο μας, όχι όμως όσο θα έπρεπε

Είναι δική του απόφαση, αν θέλει να βλέπει το παιδί μια-δυο φορές τον χρόνο ή καθημερινά, σχολίασε η τραγουδίστρια για τον πρώην σύντροφό της

Αγγελική Ηλιάδη για Σάββα Γκέντσογλου: Έχει επαφές με τον γιο μας, όχι όμως όσο θα έπρεπε
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στις σχέσεις που έχει ο Σάββας Γκέντσογλου με τον γιο τους αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, εξηγώντας πως υπάρχουν συναντήσεις, όχι όμως στο επίπεδο που εκείνη κρίνει απαραίτητο.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση που έχει ο ποδοσφαιριστής με τον γιο τους. Όπως εξήγησε η Αγγελική Ηλιάδη, ο Σάββας Γκέντσογλου ζει στην Καβάλα, με αποτέλεσμα η επαφή με τον γιο τους να μην είναι τόσο συχνή.

Όπως σχολίασε η ίδια: «Υπάρχουν επαφές, όχι όμως όσο θα έπρεπε, θα ήθελα και θέλει και ο μικρός. Αλλά είναι δική του απόφαση, αν θέλει να βλέπει το παιδί μια-δυο φορές τον χρόνο ή καθημερινά. Ζει στην Καβάλα και ήταν επιλογή του. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Σε άλλο σημείο, η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για τον ρόλο που έχει παίξει ο έρωτας στη ζωή της, λέγοντας:  «Καταστροφικό. Ποτέ δεν πήρα ως γυναίκα αυτά που έδωσα. Θα μου πεις, δίνεις και δεν περιμένεις να πάρεις. Επειδή έκανα τα παιδιά μου, πάντα έβαζα τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα. Δεν έκανα επιπόλαιες σχέσεις στη ζωή μου. Είχα δύο σοβαρές σχέσεις, από τις οποίες έγινα μητέρα. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη εικόνα που είχα για την οικογένεια και αυτά που ήθελα κυρίως για τα παιδιά μου, δεν τα πήρα ποτέ. Δεν θα πω ότι δεν αγαπήθηκα στη ζωή μου, αλλά δεν μου λέει και κάτι αυτό. Οι πράξεις έχουν για μένα μεγαλύτερη σημασία. Τα μεγάλα λόγια δεν μου λένε κάτι».

Η Αγγελική Ηλιάδη και ο Σάββας Γκέντσογλου υπήρξαν ζευγάρι, χωρίς να προχωρήσουν σε γάμο. Τον Ιούλιο του 2014 απέκτησαν τον γιο τους, Βασίλη.
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

