Αλέκος Συσσοβίτης: Στον Γιώργο Πανουσόπουλο χρωστάω την καριέρα μου, γίναμε αδέρφια
Αλέκος Συσσοβίτης: Στον Γιώργο Πανουσόπουλο χρωστάω την καριέρα μου, γίναμε αδέρφια
Ο ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του με τον αείμνηστο σκηνοθέτη που πέθανε σε ηλικία 84 ετών
Μία αναφορά στον Γιώργο Πανουσόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 84 του χρόνια, έκανε ο Αλέκος Συσσοβίτης. Ο ηθοποιός θυμήθηκε τη γνωριμία του με τον αείμνηστο σκηνοθέτη και δήλωσε πως σε εκείνον χρωστάει την καριέρα του στην υποκριτική. Μέχρι να συνεργαστεί μαζί του, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον συγκεκριμένο κλάδο.
«Του χρωστάω την καριέρα μου, ήταν η πρώτη μου δουλειά. Έψαχνε έναν ηθοποιό, ήθελε έναν άνθρωπο που να μην έχει τεχνική…», ανέφερε αρχικά για τον Γιώργο Πανουσόπουλο στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου.

Περιγράφοντας πώς προέκυψε η συνεργασία τους στην ταινία «Ελεύθευρη Κατάδυση», ο ηθοποιός αφηγήθηκε: «Με βρήκε ο Μάκης ο Γαζής. Πριν ήμουν μοντέλο, αλλά τα είχα παρατήσει και έκανα τις κατασκευές κάποιων σπιτιών στη Μύκονο γιατί μεγάλωσα μέσα στις οικοδομές. Με πέτυχε σε ένα κλαμπ και μου λέει ''είσαι αυτός που ψάχνουμε''. Όταν βρέθηκα με τον Γιώργο Πανουσόπουλο στο γραφείο, μου λέει “Μάλλον θα κάνουμε τα δοκιμαστικά και θα προχωρήσουμε”. Είχα το θράσος-θάρρος και του είπα “Επειδή δεν γνωρίζω το έργο σου, πώς θα καταλάβω τη δουλειά σου;”. Μου λέει “Ρε μάγκα, πολύ σε γουστάρω”. Έφερε δεκαπέντε ταινίες του, τις πέταξε πάνω στο γραφείο και μου είπε “Πήγαινε σπίτι και δες”. Φυσικά όταν είδα τι κάνει, με συγκίνηση το λέω, ήταν σοκ ότι με επέλεξε ένας τέτοιος άνθρωπος».
Αναφερόμενος στην αφίσα της ταινίας «Ελεύθερη Κατάδυση» που απεικονίζουν τα χέρια του πάνω στην πλάτη της Καρυφυλλιάς Καραμπέτη, τόνισε πως είχε απορήσει με την κίνηση του σκηνοθέτη. «Τον ρώτησα γιατί επέλεξε τα χέρια μου. Μου λέει “Όταν γνωριστήκαμε και κάναμε χειραψία, είχες τη χειραψία του πατέρα μου”. Εμένα αυτό με συγκλόνισε. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, είχαμε γίνει αδέρφια», είπε κλείνοντας.
«Του χρωστάω την καριέρα μου, ήταν η πρώτη μου δουλειά. Έψαχνε έναν ηθοποιό, ήθελε έναν άνθρωπο που να μην έχει τεχνική…», ανέφερε αρχικά για τον Γιώργο Πανουσόπουλο στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Περιγράφοντας πώς προέκυψε η συνεργασία τους στην ταινία «Ελεύθευρη Κατάδυση», ο ηθοποιός αφηγήθηκε: «Με βρήκε ο Μάκης ο Γαζής. Πριν ήμουν μοντέλο, αλλά τα είχα παρατήσει και έκανα τις κατασκευές κάποιων σπιτιών στη Μύκονο γιατί μεγάλωσα μέσα στις οικοδομές. Με πέτυχε σε ένα κλαμπ και μου λέει ''είσαι αυτός που ψάχνουμε''. Όταν βρέθηκα με τον Γιώργο Πανουσόπουλο στο γραφείο, μου λέει “Μάλλον θα κάνουμε τα δοκιμαστικά και θα προχωρήσουμε”. Είχα το θράσος-θάρρος και του είπα “Επειδή δεν γνωρίζω το έργο σου, πώς θα καταλάβω τη δουλειά σου;”. Μου λέει “Ρε μάγκα, πολύ σε γουστάρω”. Έφερε δεκαπέντε ταινίες του, τις πέταξε πάνω στο γραφείο και μου είπε “Πήγαινε σπίτι και δες”. Φυσικά όταν είδα τι κάνει, με συγκίνηση το λέω, ήταν σοκ ότι με επέλεξε ένας τέτοιος άνθρωπος».
Αναφερόμενος στην αφίσα της ταινίας «Ελεύθερη Κατάδυση» που απεικονίζουν τα χέρια του πάνω στην πλάτη της Καρυφυλλιάς Καραμπέτη, τόνισε πως είχε απορήσει με την κίνηση του σκηνοθέτη. «Τον ρώτησα γιατί επέλεξε τα χέρια μου. Μου λέει “Όταν γνωριστήκαμε και κάναμε χειραψία, είχες τη χειραψία του πατέρα μου”. Εμένα αυτό με συγκλόνισε. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, είχαμε γίνει αδέρφια», είπε κλείνοντας.
