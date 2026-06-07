Ανησυχία με την ανάρτηση της Σιμόν Μπάιλς: Το ότι πήγα να πεθάνω δεν ήταν στη λίστα μου αυτή την εβδομάδα
Ανησυχία με την ανάρτηση της Σιμόν Μπάιλς: Το ότι πήγα να πεθάνω δεν ήταν στη λίστα μου αυτή την εβδομάδα
Ήταν από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου, έγραψε η θρυλική γυμνάστρια
Ανησυχία προκάλεσε μία ανάρτηση που έκανε η Σιμόν Μπάιλς, δηλώνοντας πως παραλίγο να πεθάνει.
Η θρυλική γυμνάστρια αποκάλυψε ότι αναρρώνει μετά από ένα σοβαρό και άγνωστης αιτίας ιατρικό επεισόδιο, το οποίο όπως ανέφερε παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή και συμπλήρωσε πως είναι ευγνώμων που ο σύζυγός της Τζόναθαν Όουενς ήταν στο πλευρό της σε αυτή την περιπέτεια.
Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 6 Ιουνίου, η 28χρονη εξήγησε ότι συνήθως αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά ζητήματα, ωστόσο αυτή τη φορά ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει: «Δεν είμαι από τους ανθρώπους που συνήθως μοιράζονται τέτοια πράγματα, γιατί εκτιμώ την ιδιωτικότητα στη σημερινή εποχή. Αλλά το ότι παραλίγο να πεθάνω δεν ήταν στη “λίστα” μου αυτή την εβδομάδα. Ήταν μία από τις —αν όχι η πιο— τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου, ειδικά από τη στιγμή που ο Τζόναθαν ήταν στην Ιντιανάπολη για προπονήσεις. Αυτή την εβδομάδα ήμουν στο κρεβάτι για ξεκούραση. Θα εξηγήσω αργά ή γρήγορα, αλλά ένα ευχαριστώ στους κοντινούς μου ανθρώπους που επικοινώνησαν, με ρώτησαν πώς είμαι, με επισκέφθηκαν ή έστειλαν λουλούδια. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ».
Δείτε την ανάρτηση
Η Μπάιλς στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφίες από ανθοδέσμες που έλαβε από τα οικεία της πρόσωπα.
Η γυμνάστρια ανέβασε ακόμη ένα story με ένδειξη των καρδιακών παλμών της που έφταναν τους 126 ανά λεπτό, γράφοντας: «Θα είμαι εδώ», δείχνοντας το δωμάτιό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η θρυλική γυμνάστρια αποκάλυψε ότι αναρρώνει μετά από ένα σοβαρό και άγνωστης αιτίας ιατρικό επεισόδιο, το οποίο όπως ανέφερε παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή και συμπλήρωσε πως είναι ευγνώμων που ο σύζυγός της Τζόναθαν Όουενς ήταν στο πλευρό της σε αυτή την περιπέτεια.
Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 6 Ιουνίου, η 28χρονη εξήγησε ότι συνήθως αποφεύγει να μοιράζεται προσωπικά ζητήματα, ωστόσο αυτή τη φορά ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει: «Δεν είμαι από τους ανθρώπους που συνήθως μοιράζονται τέτοια πράγματα, γιατί εκτιμώ την ιδιωτικότητα στη σημερινή εποχή. Αλλά το ότι παραλίγο να πεθάνω δεν ήταν στη “λίστα” μου αυτή την εβδομάδα. Ήταν μία από τις —αν όχι η πιο— τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου, ειδικά από τη στιγμή που ο Τζόναθαν ήταν στην Ιντιανάπολη για προπονήσεις. Αυτή την εβδομάδα ήμουν στο κρεβάτι για ξεκούραση. Θα εξηγήσω αργά ή γρήγορα, αλλά ένα ευχαριστώ στους κοντινούς μου ανθρώπους που επικοινώνησαν, με ρώτησαν πώς είμαι, με επισκέφθηκαν ή έστειλαν λουλούδια. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ».
Δείτε την ανάρτηση
Η Μπάιλς στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφίες από ανθοδέσμες που έλαβε από τα οικεία της πρόσωπα.
Η γυμνάστρια ανέβασε ακόμη ένα story με ένδειξη των καρδιακών παλμών της που έφταναν τους 126 ανά λεπτό, γράφοντας: «Θα είμαι εδώ», δείχνοντας το δωμάτιό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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