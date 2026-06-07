Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, δείτε βίντεο
Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, δείτε βίντεο
Το νησί ταρακουνήθηκε σήμερα Κυριακή (7/6) από τρεις σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ
Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή.
Το νησί ταρακουνήθηκε σήμερα Κυριακή (7/6) από τρεις σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ.
Η τελευταία και ισχυρότερη δόνηση είχε σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων και χωμάτων από πλαγιές του βουνού, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το νησί ταρακουνήθηκε σήμερα Κυριακή (7/6) από τρεις σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ.
Η τελευταία και ισχυρότερη δόνηση είχε σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων και χωμάτων από πλαγιές του βουνού, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή.
@athe13ns Κατολίσθηση τη στιγμή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια/Landslide at the moment of the 5.3-magnitude earthquake in Evia #earthquake #landslide #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Ath☘️ens🇵🇸
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