Νίκος Μουτσινάς για την τηλεοπτική του επιστροφή: Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, ζητάω να μην ασχοληθούν
Δεν με αφορά η άποψη του καθενός, τόνισε ο ηθοποιός που έχει αναλάβει την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού
Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την κριτική, με αφορμή την τηλεοπτική του επιστροφή, ρωτήθηκε ο Νίκος Μουτσινάς. Ο ηθοποιός ζήτησε να μην αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού για τον ρόλο του παρουσιαστή σε τηλεπαιχνίδι που έχει αναλάβει. Όπως είπε, δεν τον απασχολούν τα σχόλια που δέχεται, παρά μόνο αν προέρχονται από συγκεκριμένα πρόσωπα.
«Πάντα μου κάνετε μια ερώτηση στην οποία θα δώσω μια απάντηση και θα ξεκινήσουν όλοι να λένε το κοντό και το μακρύ και η πλήξη είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, αφού την κάνατε, θα πω ότι δεν με αφορά η άποψη τους καθενός», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Παρασκευή 13 Μαρτίου, για την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού Lingo.
Εκείνο που έχει σημασία για εκείνον είναι να μείνουν ευχαριστημένα από τη δουλειά του τα στελέχη του καναλιού, να διασκεδάσουν οι τηλεθεατές και να υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ των συνεργατών του. «Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, τους ζητάω να μην ασχοληθούν Φαντάζομαι θα πουν την άποψή του αλλά εμένα δεν με αφορά. Πάω να κάνω τη δουλειά μου, με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά που δουλεύω και οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί, να είμαστε χαρούμενοι και να περάσει καλά ο κόσμος», πρόσθεσε.
