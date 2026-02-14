Νίκος Μουτσινάς: Άμα δεν κάνω το χατίρι στην τηλεόραση, δεν με αγαπάει
Νίκος Μουτσινάς: Άμα δεν κάνω το χατίρι στην τηλεόραση, δεν με αγαπάει
Δεν περιμένω αγάπη από την τηλεόραση, διευκρίνισε ο ηθοποιός και παρουσιαστής
Τη σχέση του με την τηλεόραση περιέγραψε ο Νίκος Μουτσινάς που έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα τηλεοπτικά πλατό. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής έκανε λόγο για μία ανταλλακτική σχέση. Όπως είπε, όταν ένα πρόσωπο προσφέρει στα κανάλια αυτό που επιθυμούν είναι αγαπητό, κάτι που αλλάζει, όταν δεν ανταποκρίνεται.
«Με έχει κουράσει πολύ αυτό με την τηλεόραση. Έχουν δυσαρεστηθεί οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό που είπα, ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει και πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτή. Όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς, τελεία. Δεν μας συμβαίνει συχνά, δηλαδή ακόμη και οι γονείς μας, μας αγαπάμε όταν είμαστε καλά παιδιά. Άρα υπάρχει κάτι ανταλλακτικό», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, με το σχετικό απόσπασμα να παρουσιάζεται στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν περιμένει να τον αγαπήσουν οι άνθρωποι που στελεχώνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αφού σημασία για εκείνους έχει, αν ένας παρουσιαστής ικανοποιεί τις ανάγκες τους. «Άρα η τηλεόραση με έχει αγαπήσει γιατί κάτι της έχω φέρει, όπως μου έφερε και αυτή, χρήματα, φήμη, δόξα. Αλλά άμα δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει. Δεν περιμένω αγάπη από την τηλεόραση. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που παρακολουθεί, μιλάω για τα κανάλια που απαρτίζονται από ανθρώπους και προσωπικότητες. Δεν είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο. Δεν με έχει πικράνει η τηλεόραση, μου έχει φερθεί σούπερ», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Με έχει κουράσει πολύ αυτό με την τηλεόραση. Έχουν δυσαρεστηθεί οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό που είπα, ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει και πολύ τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτή. Όταν αγαπάς κάποιον, τον αγαπάς, τελεία. Δεν μας συμβαίνει συχνά, δηλαδή ακόμη και οι γονείς μας, μας αγαπάμε όταν είμαστε καλά παιδιά. Άρα υπάρχει κάτι ανταλλακτικό», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, με το σχετικό απόσπασμα να παρουσιάζεται στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα