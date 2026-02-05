Νίκος Μουτσινάς: Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την τηλεοπτική μου επιστροφή
GALA
Νίκος Μουτσινάς Τηλεόραση Εκπομπή

Νίκος Μουτσινάς: Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την τηλεοπτική μου επιστροφή

Κάνω τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή, σχολίασε ο παρουσιαστής

Νίκος Μουτσινάς: Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την τηλεοπτική μου επιστροφή
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την απόστασή του από τα σχόλια που γίνονται σχετικά με την τηλεοπτική του επιστροφή, έκανε σαφή ο Νίκος Μουτσινάς.

Τον τελευταίο καιρό, φήμες θέλουν να αναλαμβάνει την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού, με τον ίδιο να μην επιβεβαιώνει, ούτε να διαψεύδει την είδηση. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, εξήγησε ότι δεν επηρεάζεται από όσους στέκονται στη δήλωσή του «ότι δεν του λείπει η τηλεόραση», ενώ παράλληλα δημοσιεύματα θέλουν να επιστρέφει σε αυτή.

Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Μουτσινάς εμφανίστηκε συγκρατημένος, λέγοντας: «Είμαι μια χαρά, όλα είναι ήρεμα. Δεν μου λείψατε καθόλου. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρο για τώρα», είπε για να προσθέσει ότι δεν τον απασχολεί η συζήτηση γύρω από την πιθανή επιστροφή του, υπογραμμίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος σε ό,τι κάνει αυτή την περίοδο: «Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Δεν το λέω με ύφος αυτό, αλλά δεν ασχολούμαι. Κάνω τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg6wj94gaw2h)
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης