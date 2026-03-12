Τριανταφυλλίδου για Κουρή: Τον γνώρισα στα 19 μου, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε η μετάβαση από τη φιλία
Τριανταφυλλίδου για Κουρή: Τον γνώρισα στα 19 μου, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε η μετάβαση από τη φιλία
Απλώς ήρθε πολύ φυσιολογικά και αβίαστα, επειδή ταιριάζουμε τόσο πολύ, επισήμανε η ηθοποιός για τον σύζυγό της
Την ιστορία πίσω από τη γνωριμία της με τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, τον Κίμωνα Κουρή, περιέγραψε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η ηθοποιός ανέφερε ότι οι δυο του γνωρίστηκαν, ενώ φοιτούσαν στη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Παρόλα αυτά, ακόμα και εκείνη δεν μπορεί να εξηγήσει πώς η σχέση τους από φιλική εξελίχθηκε σε ερωτική.
«Τον Κίμωνα τον γνώρισα στα 19 μου, όταν μπήκαμε στο Κρατικό. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα στη σχολή. Μπήκα στο ασανσέρ για να πάω στην τάξη και συστηθήκαμε. Το πώς έγινε η μετάβαση από φιλία δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν έψαχνα κάτι τέτοιο, ούτε εκείνος. Απλώς ήρθε πολύ φυσιολογικά και αβίαστα, επειδή ταιριάζουμε τόσο πολύ», σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως πάντοτε είχε την επιθυμία να δημιουργήσει οικογένεια, αλλά υπήρξε μία περίοδος στη ζωή της που απέρριπτε αυτό το ενδεχόμενο. «Σε θεωρητικό επίπεδο το ήθελα, μεγάλωσα σε μία πολύ όμορφη οικογένεια και το είχα πολύ ρομαντικά στο μυαλό μου. Από ένα σημείο κι έπειτα έβλεπα πως όσο περνούσαν τα χρόνια, πάντα έλεγα “κάποια στιγμή”… Στα 20+ πέρασα και μια περίοδο που είπα ότι δεν νομίζω να κάνω οικογένεια, δεν χωρούσε σε αυτό που φανταζόμουν και ονειρευόμουν για εμένα», τόνισε.
Η απόκτηση του παιδιού της, επισήμανε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, ήρθε όταν πλέον ένιωθε έτοιμη: «Ευτυχώς δεν ήρθε τότε, αλλά όταν ήμουν έτοιμη και είχα επαναπροσδιορίσει τι έχει σημασία για εμένα και πώς μου αρέσει να περνάω το χρόνο μου. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι τόσο μεγάλο βήμα το κομμάτι της γονεϊκότητας. Ήθελα να έχω συνοδοιπόρο και να νιώθω ασφαλής».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Τον Κίμωνα τον γνώρισα στα 19 μου, όταν μπήκαμε στο Κρατικό. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα στη σχολή. Μπήκα στο ασανσέρ για να πάω στην τάξη και συστηθήκαμε. Το πώς έγινε η μετάβαση από φιλία δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν έψαχνα κάτι τέτοιο, ούτε εκείνος. Απλώς ήρθε πολύ φυσιολογικά και αβίαστα, επειδή ταιριάζουμε τόσο πολύ», σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως πάντοτε είχε την επιθυμία να δημιουργήσει οικογένεια, αλλά υπήρξε μία περίοδος στη ζωή της που απέρριπτε αυτό το ενδεχόμενο. «Σε θεωρητικό επίπεδο το ήθελα, μεγάλωσα σε μία πολύ όμορφη οικογένεια και το είχα πολύ ρομαντικά στο μυαλό μου. Από ένα σημείο κι έπειτα έβλεπα πως όσο περνούσαν τα χρόνια, πάντα έλεγα “κάποια στιγμή”… Στα 20+ πέρασα και μια περίοδο που είπα ότι δεν νομίζω να κάνω οικογένεια, δεν χωρούσε σε αυτό που φανταζόμουν και ονειρευόμουν για εμένα», τόνισε.
Η απόκτηση του παιδιού της, επισήμανε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, ήρθε όταν πλέον ένιωθε έτοιμη: «Ευτυχώς δεν ήρθε τότε, αλλά όταν ήμουν έτοιμη και είχα επαναπροσδιορίσει τι έχει σημασία για εμένα και πώς μου αρέσει να περνάω το χρόνο μου. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι τόσο μεγάλο βήμα το κομμάτι της γονεϊκότητας. Ήθελα να έχω συνοδοιπόρο και να νιώθω ασφαλής».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα