Κίμων Κουρής: Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη

Υπέροχα» και έπειτα δήλωσε για τη σημασία που έχει για εκείνον η πατρότητα: «Ευθύνη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων. Με έμαθε να εστιάζω στα ουσιαστικά με περισσότερη υπομονή».

Για τη ζωή του με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε ο Κίμων Κουρής , επισημαίνοντας πως είναι υπέροχη.Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πατρότητα και στον τρόπο που τον έχει αλλάξει, ενώ μιλώντας στο Secret απάντησε και για την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και στην καριέρα του.Ο Κίμων Κουρής, συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε πως είναι να μοιράζεται τη ζωή του με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, είπε: «Για τον τρόπο που συνδυάσει τις απαιτήσεις της καριέρας με εκείνες της οικογένειάς του, ο ηθοποιός τόνισε: «Δεν το βλέπω έτσι. Δεν θεωρώ ότι κάνω καριέρα. Προσπαθώ να έχω δουλειά και να κάνω την κάθε δουλειά από επιλογή και όχι από ανάγκη. Δεν κυνηγάω κάτι συγκεκριμένο. Οπότε έχω χρόνο να αφιερώσω και στην οικογένεια μου και σε φίλους. Προσπαθώ όσο μπορώ να μη σκέφτομαι θέματα που αφορούν τη δουλειά μου όταν βρίσκομαι σπίτι».Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής είναι μαζί από 2022 και γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Παγιδευμένοι». Στις 30 Μαΐου 2025 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και λίγους μήνες αργότερα υποδέχτηκαν το παιδί τους.