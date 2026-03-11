Κατερίνα Καινούργιου: Όταν ξεκίνησα, άκουγα «η ξανθιά με την μπούκλα, η χαζή», τελικά απέδειξα ότι κάτι αξίζω
Κατερίνα Καινούργιου: Όταν ξεκίνησα, άκουγα «η ξανθιά με την μπούκλα, η χαζή», τελικά απέδειξα ότι κάτι αξίζω
Και ως ρεπόρτερ δούλεψα, αλλά το ξέχασαν όλοι, ποτέ δεν εκτιμήθηκε, τόνισε η παρουσιάστρια
Μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, εστιάζοντας στις αρνητικές κριτικές και την αμφισβήτηση που είχε δεχτεί.
Η παρουσιάστρια θυμήθηκε ότι την ακολουθούσαν χαρακτηρισμοί, όπως «γλάστρα», «χαζή» και «η ξανθιά με την μπούκλα». Η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε στα επικριτικά σχόλια για εκείνη, θέλοντας να εξηγήσει για ποιον λόγο προτιμά να υιοθετεί μία επιεική στάση απέναντι στα νέα τηλεοπτικά πρόσωπα.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 11 Μαρτίου, είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι λίγο πιο επιεικής με τα νέα πρόσωπα, γιατί σε σχέση με τους άλλους παρουσιαστές που είναι αυτή τη στιγμή στην πρωινή ζώνη είμαι λίγο πιο καινούρια. Είμαι και πιο μικρή ηλικιακά λίγο, παρ’ όλο που δουλεύω 20 χρόνια. Όταν λοιπόν ξεκίνησα, τα ίδια άκουγα κι εγώ. “Η ξανθιά”, “με την μπούκλα”, “η χαζή”, “η γλάστρα”. Και σαν ρεπόρτερ δούλεψα αλλά το ξέχασαν όλοι, ποτέ δεν εκτιμήθηκε».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:10
Όπως ανέφερε στη συνέχεια η παρουσιάστρια, παρά τα όσα αρνητικά λέγονταν για εκείνη, απέδειξε ότι αξίζει μία θέση στην τηλεόραση. «Αυτό με το μαλλί, το χτένισμα και τα λοιπά το πέρασα, γιατί γούσταρα να βγαίνω έτσι. Και αυτή τη στιγμή απέδειξα ότι κάτι αξίζω για να είμαι εδώ, οπότε δεν θέλω να κατακρίνω τα νέα παιδιά από την εξωτερική τους εμφάνιση. Αν τους δώσουμε λίγο χρόνο, μπορεί να καταλάβουν τα λάθη τους», πρόσθεσε.
