Κατερίνα Καινούργιου: Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση, μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας
Κατερίνα Καινούργιου: Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση, μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας
Στο μέλλον θα ήθελα να έχω τη δική μου επιχείρηση, μοιράστηκε η παρουσιάστρια
Την επιθυμία της να αποχωρήσει κάποια στιγμή από την τηλεόραση και να μπει στον κόσμο των επιχειρήσεων εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια επισήμανε ότι δεν θέλει να διατηρήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα για πολλά χρόνια ακόμα, αφού μελλοντικά θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί ως επιχειρηματίας.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε ποιες είναι οι βλέψεις της για το επαγγελματικό της μέλλον. Όπως είπε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου: «Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, ότι εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να κάνω για πολλά ακόμα χρόνια τηλεόραση. Θα κάνω για κάποια σίγουρα, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αλλά μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε ότι στα σχέδιά της θα ήταν να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση. «Ετοιμάζω κάτι που το έχω ξαναπεί με καλλυντικά με το εξωτερικό. Τέλος πάντων, πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί με μια πολύ όμορφη συνεργασία με την ιδιοκτήτρια μιας άλλης εταιρίας. Αλλά θα ήθελα στο μέλλον να έχω τη δική μου επιχείρηση», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε ποιες είναι οι βλέψεις της για το επαγγελματικό της μέλλον. Όπως είπε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου: «Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, ότι εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να κάνω για πολλά ακόμα χρόνια τηλεόραση. Θα κάνω για κάποια σίγουρα, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αλλά μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε ότι στα σχέδιά της θα ήταν να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση. «Ετοιμάζω κάτι που το έχω ξαναπεί με καλλυντικά με το εξωτερικό. Τέλος πάντων, πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί με μια πολύ όμορφη συνεργασία με την ιδιοκτήτρια μιας άλλης εταιρίας. Αλλά θα ήθελα στο μέλλον να έχω τη δική μου επιχείρηση», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο
Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη
Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο
Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη
Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα