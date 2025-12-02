Κατερίνα Καινούργιου: Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση, μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας
GALA
Κατερίνα Καινούργιου Τηλεοραση

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση, μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας

Στο μέλλον θα ήθελα να έχω τη δική μου επιχείρηση, μοιράστηκε η παρουσιάστρια

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση, μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας
Ιωάννα Μαρίνου
Την επιθυμία της να αποχωρήσει κάποια στιγμή από την τηλεόραση και να μπει στον κόσμο των επιχειρήσεων εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια επισήμανε ότι δεν θέλει να διατηρήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα για πολλά χρόνια ακόμα, αφού μελλοντικά θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί ως επιχειρηματίας.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε ποιες είναι οι βλέψεις της για το επαγγελματικό της μέλλον. Όπως είπε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου: «Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, ότι εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να κάνω για πολλά ακόμα χρόνια τηλεόραση. Θα κάνω για κάποια σίγουρα, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αλλά μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε ότι στα σχέδιά της θα ήταν να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση. «Ετοιμάζω κάτι που το έχω ξαναπεί με καλλυντικά με το εξωτερικό. Τέλος πάντων, πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί με μια πολύ όμορφη συνεργασία με την ιδιοκτήτρια μιας άλλης εταιρίας. Αλλά θα ήθελα στο μέλλον να έχω τη δική μου επιχείρηση», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο

Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης