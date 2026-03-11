Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Δεν αντέχεται, του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό
Σταμάτης Κραουνάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Δεν αντέχεται, του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό
«Δεν ήθελα να πάω στον οίκο ευγηρίας να τον δω, δεν ήθελα να έχω αυτή την εικόνα καθόλου», εξομολογήθηκε ο συνθέτης
Για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, τονίζοντας πως δεν αντέχεται, ενώ δήλωσε πως του οφείλει τον καλλιτεχνικό του αυτό.
Ο συνθέτης έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» την Τετάρτη 11 Μαρτίου και αποκάλυψε επίσης πως η τελευταία τους επικοινωνία ήταν πριν από περίπου τρία χρόνια, όσο ο Γιώργος Μαρίνος βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, εξηγώντας πως δεν ήθελε να τον επισκεφτεί, διότι δεν ήθελε να έχει αυτή την εικόνα στο μυαλό του.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε αρχικά: «Αχ... Δεν αντέχεται αυτό δεν το θέλω, δεν το ήθελα σήμερα. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι με τον Μαρίνο η σχέση μας ήτανε μία τεράστια, μεγάλη σχέση. Χρόνια παρέα, ξενύχτια, γέλια, δουλειά. Ένα πολύ τρελό πράγμα ήταν η χημεία μας, πολύ τρελό. Κολλήσαμε. Ήταν απ’ τους ανθρώπους που όταν πρωτοκατέβηκα στη «Μέδουσα», τα σκαλιά, με πήγε η Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου και είχε πρόβα. Και κατέβηκα και σταμάτησε την πρόβα, μόλις είχε βγάλει τα “Σκουριασμένα Χείλη” ή νομίζω και τη "Χριστιάνα", δεν θυμάμαι. “Επιτέλους σε περίμενα μια ζωή”, είπε. Αυτές οι τεράστιες, υπέροχες υπερβολές του Γιώργου. Του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό κατά πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Μην πω ότι σε αυτόν και τον Βουτσινά οφείλω ολοκληρωτικά το κάτι, αν είμαι κάτι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια μίλησε για τον χαρακτήρα του: «Ήταν ένα παιδί του Χατζιδάκι κι αυτός. Αλλά κάτι είχε δει και ο Χατζιδάκις όταν τον έβαλε στην "Οδό Ονείρων" με κρεμασμένα τα πόδια έξω απ’ τη σκηνή να λέει το μνημειώδες αυτό τραγούδι, που έμεινε για πάντα. Και που θα το αποκαλύψω, ο Γιώργος δεν ήθελε να το βάζει στα προγράμματα γιατί το θεωρούσε γρουσουζιά. Τρελοκομείο. Μπορώ να μιλάω μισή ώρα για τον Γιώργο, δεν το συζητώ. Από το σπίτι του στο Μάτι πέρασε το σύμπαν. Θυσιαστικός άνθρωπος. Με πήγε ταξίδια στο Λονδίνο με δικά του λεφτά και με έσερνε να δούμε μιούζικαλ απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ για να του κάνω το μνημειώδες επίσης πρόγραμμα, το οποίο μετά έγινε και παράσταση. Υπάρχουν δύο live μας εξαιρετικά, το ένα βγαλμένο στη Sony και το άλλο στο Σείριο», δήλωσε.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που άλλαξε τη νύχτα στην Αθήνα: «Ήταν επαναστάτης, μοναδικός. Άνοιξε μια πόρτα στο θέαμα που δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Αθήνα. Αυτή η κολόνια είναι ακόμα στην αίσθησή μου. Ήταν ακριβός, ήταν ευγενής, ήταν αθυρόστομος, αλλά πάντα αριστοκράτης. Και πιστεύω κι εγώ πάρα πολύ ότι αυτό που έφερε ο Γιώργος στον αέρα της αθηναϊκής νύχτας, με το παρών του τόσα χρόνια, δεν το τόλμησε και δεν το έκανε με τέτοιο θάρρος κανένας», είπε.
Κλείνοντας, μίλησε με συγκίνηση για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαρίνο: «Είχαμε μιλήσει όταν πήγε στον χώρο αυτόν εκεί, στον οίκο ευγηρίας, στη Γλυφάδα. Με είχε πάρει μια μέρα στο τηλέφωνο, ήταν στα καλά του τη μέρα που μιλήσαμε. Είναι δύο τρία χρόνια. Δεν θυμάμαι καλά. Δεν ήθελα να πάω εκεί να τον δω, δεν ήθελα να έχω αυτή την εικόνα καθόλου, δεν άντεχα να την έχω», ανέφερε.
Ο Γιώργος Μαρίνος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 11 Μαρτίου. O γνωστός σόουμαν ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο συνθέτης έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» την Τετάρτη 11 Μαρτίου και αποκάλυψε επίσης πως η τελευταία τους επικοινωνία ήταν πριν από περίπου τρία χρόνια, όσο ο Γιώργος Μαρίνος βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, εξηγώντας πως δεν ήθελε να τον επισκεφτεί, διότι δεν ήθελε να έχει αυτή την εικόνα στο μυαλό του.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε αρχικά: «Αχ... Δεν αντέχεται αυτό δεν το θέλω, δεν το ήθελα σήμερα. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι με τον Μαρίνο η σχέση μας ήτανε μία τεράστια, μεγάλη σχέση. Χρόνια παρέα, ξενύχτια, γέλια, δουλειά. Ένα πολύ τρελό πράγμα ήταν η χημεία μας, πολύ τρελό. Κολλήσαμε. Ήταν απ’ τους ανθρώπους που όταν πρωτοκατέβηκα στη «Μέδουσα», τα σκαλιά, με πήγε η Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου και είχε πρόβα. Και κατέβηκα και σταμάτησε την πρόβα, μόλις είχε βγάλει τα “Σκουριασμένα Χείλη” ή νομίζω και τη "Χριστιάνα", δεν θυμάμαι. “Επιτέλους σε περίμενα μια ζωή”, είπε. Αυτές οι τεράστιες, υπέροχες υπερβολές του Γιώργου. Του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό κατά πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Μην πω ότι σε αυτόν και τον Βουτσινά οφείλω ολοκληρωτικά το κάτι, αν είμαι κάτι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια μίλησε για τον χαρακτήρα του: «Ήταν ένα παιδί του Χατζιδάκι κι αυτός. Αλλά κάτι είχε δει και ο Χατζιδάκις όταν τον έβαλε στην "Οδό Ονείρων" με κρεμασμένα τα πόδια έξω απ’ τη σκηνή να λέει το μνημειώδες αυτό τραγούδι, που έμεινε για πάντα. Και που θα το αποκαλύψω, ο Γιώργος δεν ήθελε να το βάζει στα προγράμματα γιατί το θεωρούσε γρουσουζιά. Τρελοκομείο. Μπορώ να μιλάω μισή ώρα για τον Γιώργο, δεν το συζητώ. Από το σπίτι του στο Μάτι πέρασε το σύμπαν. Θυσιαστικός άνθρωπος. Με πήγε ταξίδια στο Λονδίνο με δικά του λεφτά και με έσερνε να δούμε μιούζικαλ απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ για να του κάνω το μνημειώδες επίσης πρόγραμμα, το οποίο μετά έγινε και παράσταση. Υπάρχουν δύο live μας εξαιρετικά, το ένα βγαλμένο στη Sony και το άλλο στο Σείριο», δήλωσε.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που άλλαξε τη νύχτα στην Αθήνα: «Ήταν επαναστάτης, μοναδικός. Άνοιξε μια πόρτα στο θέαμα που δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Αθήνα. Αυτή η κολόνια είναι ακόμα στην αίσθησή μου. Ήταν ακριβός, ήταν ευγενής, ήταν αθυρόστομος, αλλά πάντα αριστοκράτης. Και πιστεύω κι εγώ πάρα πολύ ότι αυτό που έφερε ο Γιώργος στον αέρα της αθηναϊκής νύχτας, με το παρών του τόσα χρόνια, δεν το τόλμησε και δεν το έκανε με τέτοιο θάρρος κανένας», είπε.
Κλείνοντας, μίλησε με συγκίνηση για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαρίνο: «Είχαμε μιλήσει όταν πήγε στον χώρο αυτόν εκεί, στον οίκο ευγηρίας, στη Γλυφάδα. Με είχε πάρει μια μέρα στο τηλέφωνο, ήταν στα καλά του τη μέρα που μιλήσαμε. Είναι δύο τρία χρόνια. Δεν θυμάμαι καλά. Δεν ήθελα να πάω εκεί να τον δω, δεν ήθελα να έχω αυτή την εικόνα καθόλου, δεν άντεχα να την έχω», ανέφερε.
Ο Γιώργος Μαρίνος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 11 Μαρτίου. O γνωστός σόουμαν ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα