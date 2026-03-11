Συγκινημένη η Βίκυ Παγιατάκη με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί, ήθελε να μου κάνει πρόταση γάμου
Συγκινημένη η Βίκυ Παγιατάκη με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί, ήθελε να μου κάνει πρόταση γάμου
Ένα απόγευμα άκουσα στο ραδιόφωνο «ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη» και γίνεται ένας τεράστιος χαμός, θυμήθηκε η αστρολόγος
Με συγκίνηση μίλησε η Βίκυ Παγιατάκη για τον Γιώργο Μαρίνο που έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, αναφέροντας ότι ήταν υπήρξαν πολύ κοντά, με τον καλλιτέχνη να της μεταφέρει μία περίοδο την επιθυμία του να παντρευτούν.
Η είδηση για τον θάνατο του σόουμαν έγινε γνωστή την Τετάρτη 11 Μαρτίου, με την αστρολόγο να περιγράφει στιγμές από την περίοδο που έκαναν στενή παρέα.
Πιο συγκεκριμένα, η Βίκυ Παγιατάκη εξήγησε αρχικά στο «Buongiorno» πώς γνωρίστηκε με τον Γιώργο Μαρίνο, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη σκέψη του να παντρευτούν παρά την ομοφυλοφιλία του: «Γνωριστήκαμε επαγγελματικά μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα και μετά κολλήσαμε. Κάποια στιγμή, ενώ ήξερα ότι ήταν διαφορετικός στις σεξουαλικές του επιλογές, είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί. Ήταν δύσκολες εποχές τότε, το 1985. Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί και άντρες και γυναίκες, χαρισματικός άνθρωπος. Η πρώτη φωνή στον τηλεφωνητή μου κάθε πρωί στις 6:30 ήταν του Γιώργου. “Τι κάνεις;”, “Πώς ξύπνησες;” και τα λοιπά. Κάποια στιγμή μου λέει “εγώ θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου”. Του λέω “πρώτον, εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν, το έχω πει από τα 17 μου και δεύτερον εσύ έχεις τη ζωή σου”».
Έπειτα, η αστρολόγος ανέφερε ότι ξαφνικά μια ημέρα άκουσε στο ραδιόφωνο ότι παντρεύεται με τον Γιώργο Μαρίνο, εξηγώντας πως ο καλλιτέχνης δεν την είχε ενημερώσει για τη δήλωσή του: «Ένα απόγευμα λοιπόν, κάθομαι στο σπίτι μου και κεντάω και ακούω στο ραδιόφωνο: “Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη” και γίνεται ένας τεράστιος χαμός, να βαράνε τα κουδούνια και τα τηλέφωνα στο σπίτι. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έδειχνε και το εξώφυλλο ενός περιοδικού με φωτογραφία μας ότι παντρευόμαστε. Έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου. Κάποια στιγμή ο Γιώργος χτύπησε έναν δημοσιογράφο, γιατί πίστευε ότι μου έβαζε λόγια για να μην τον παντρευτώ. Μετά από αυτό απομακρυνθήκαμε και με έβριζε, αλλά εγώ ήξερα ότι με αγαπάει. Κάναμε 5-6 χρόνια να συναντηθούμε μετά από αυτό».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, η Βίκυ Παγιατάκη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της με τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου, την οποία πληροφορήθηκε λίγο πριν βγει στον αέρα: «Κατ’ αρχήν, τώρα το έμαθα και είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, δεν πρόλαβα ούτε καν να μαζέψω τα πράγματά μου. Υπήρξε μια εποχή, όντως, έτσι είναι… Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του, αλλά πραγματικά μετά από την επαφή και όλο αυτό, άρχισε πάλι ξανά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ήταν απ’ τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Και δεν εννοώ μόνο υλικά. Παρότι άλλοι θα πούνε ότι όχι, δεν ήταν έτσι, για εμένα ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Πήρα πάρα πολλή αγάπη. Πήρα πράγματα πρωτόγνωρα».
Ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε τα τελευταία χρόνια σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα και σύμφωνα με την ξαδέρφη του από το 2021 είχε άνοια. Η ίδια ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι παρά την κατάσταση της υγείας του, όταν άκουγε κομμάτια του, θυμόταν τους στίχους.
Η είδηση για τον θάνατο του σόουμαν έγινε γνωστή την Τετάρτη 11 Μαρτίου, με την αστρολόγο να περιγράφει στιγμές από την περίοδο που έκαναν στενή παρέα.
Πιο συγκεκριμένα, η Βίκυ Παγιατάκη εξήγησε αρχικά στο «Buongiorno» πώς γνωρίστηκε με τον Γιώργο Μαρίνο, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη σκέψη του να παντρευτούν παρά την ομοφυλοφιλία του: «Γνωριστήκαμε επαγγελματικά μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα και μετά κολλήσαμε. Κάποια στιγμή, ενώ ήξερα ότι ήταν διαφορετικός στις σεξουαλικές του επιλογές, είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί. Ήταν δύσκολες εποχές τότε, το 1985. Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί και άντρες και γυναίκες, χαρισματικός άνθρωπος. Η πρώτη φωνή στον τηλεφωνητή μου κάθε πρωί στις 6:30 ήταν του Γιώργου. “Τι κάνεις;”, “Πώς ξύπνησες;” και τα λοιπά. Κάποια στιγμή μου λέει “εγώ θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου”. Του λέω “πρώτον, εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν, το έχω πει από τα 17 μου και δεύτερον εσύ έχεις τη ζωή σου”».
Έπειτα, η αστρολόγος ανέφερε ότι ξαφνικά μια ημέρα άκουσε στο ραδιόφωνο ότι παντρεύεται με τον Γιώργο Μαρίνο, εξηγώντας πως ο καλλιτέχνης δεν την είχε ενημερώσει για τη δήλωσή του: «Ένα απόγευμα λοιπόν, κάθομαι στο σπίτι μου και κεντάω και ακούω στο ραδιόφωνο: “Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη” και γίνεται ένας τεράστιος χαμός, να βαράνε τα κουδούνια και τα τηλέφωνα στο σπίτι. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έδειχνε και το εξώφυλλο ενός περιοδικού με φωτογραφία μας ότι παντρευόμαστε. Έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου. Κάποια στιγμή ο Γιώργος χτύπησε έναν δημοσιογράφο, γιατί πίστευε ότι μου έβαζε λόγια για να μην τον παντρευτώ. Μετά από αυτό απομακρυνθήκαμε και με έβριζε, αλλά εγώ ήξερα ότι με αγαπάει. Κάναμε 5-6 χρόνια να συναντηθούμε μετά από αυτό».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, η Βίκυ Παγιατάκη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της με τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου, την οποία πληροφορήθηκε λίγο πριν βγει στον αέρα: «Κατ’ αρχήν, τώρα το έμαθα και είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, δεν πρόλαβα ούτε καν να μαζέψω τα πράγματά μου. Υπήρξε μια εποχή, όντως, έτσι είναι… Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του, αλλά πραγματικά μετά από την επαφή και όλο αυτό, άρχισε πάλι ξανά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ήταν απ’ τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Και δεν εννοώ μόνο υλικά. Παρότι άλλοι θα πούνε ότι όχι, δεν ήταν έτσι, για εμένα ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Πήρα πάρα πολλή αγάπη. Πήρα πράγματα πρωτόγνωρα».
Ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε τα τελευταία χρόνια σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα και σύμφωνα με την ξαδέρφη του από το 2021 είχε άνοια. Η ίδια ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι παρά την κατάσταση της υγείας του, όταν άκουγε κομμάτια του, θυμόταν τους στίχους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα