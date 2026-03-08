Γιάννης Βούρος: Αν και γεννήθηκα χωρίς δάχτυλα, ποτέ δεν θεώρησα ότι μου λείπει κάτι, είπε ο γιος του
Γιάννης Βούρος: Αν και γεννήθηκα χωρίς δάχτυλα, ποτέ δεν θεώρησα ότι μου λείπει κάτι, είπε ο γιος του
Για πολλούς οι άνθρωποι με αναπηρία είναι αόρατοι, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Βούρος
Μία εξομολόγηση έκανε ο γιος του Γιάννη Βούρου σχετικά με την αναπηρία του. Ο Στέφανος Βούρος γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα, αλλά όπως δήλωσε, αυτό δεν τον έκανε ποτέ να νιώσει πως στερείται κάτι. Την αναπηρία του, τόνισε, δεν την αντιλαμβάνεται ως έλλειψη.
«Ενώ μπορεί να γεννήθηκα χωρίς δάχτυλα, ποτέ δεν θεώρησα ότι μου λείπει κάτι», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Βούρος στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 7 Μαρτίου.
Ο γιος του Γιάννη Βούρου κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τη συμμετοχή της Κατερίνας Βρανά ως παρουσιάστρια στους ημιτελικούς και τον τελικό της εκπομπής Sing For Greece, μέσα από την οποία αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision. Ο Στέφανος Βούρος υπογράμμισε τότε την ανάγκη να είναι ορατά τα άτομα με αναπηρία.
«Η Κατερίνα είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είναι σημαντικό τα άτομα με αναπηρία να έχουν θέση και στην τηλεόραση και να φαίνονται όλο και περισσότερο. Για πολλούς οι άνθρωποι με αναπηρία είναι αόρατοι», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
«Ενώ μπορεί να γεννήθηκα χωρίς δάχτυλα, ποτέ δεν θεώρησα ότι μου λείπει κάτι», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Βούρος στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 7 Μαρτίου.
Ο γιος του Γιάννη Βούρου κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τη συμμετοχή της Κατερίνας Βρανά ως παρουσιάστρια στους ημιτελικούς και τον τελικό της εκπομπής Sing For Greece, μέσα από την οποία αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision. Ο Στέφανος Βούρος υπογράμμισε τότε την ανάγκη να είναι ορατά τα άτομα με αναπηρία.
«Η Κατερίνα είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είναι σημαντικό τα άτομα με αναπηρία να έχουν θέση και στην τηλεόραση και να φαίνονται όλο και περισσότερο. Για πολλούς οι άνθρωποι με αναπηρία είναι αόρατοι», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα