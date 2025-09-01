Στέφανος Βούρος: Η αναπηρία μου δεν με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο
Δεν θεωρώ ότι είμαι πρότυπο, δεν έχω προσπαθήσει στη ζωή μου να ξεπεράσω κάποιες δυσκολίες, τόνισε ο γιος του Γιάννη Βούρου
Στην αναπηρία του αναφέρθηκε ο Στέφανος Βούρος, διευκρινίζοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε πως δεν τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Αντιθέτως, όπως επισήμανε ο γιος του Γιάννη Βούρου που γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα, θεωρεί την αισιοδοξία και το χιούμορ του κύρια στοιχεία της προσωπικότητάς του.
«Η αναπηρία μου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου, δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Κυρίως θα έλεγα ότι είμαι ένα αισιόδοξο άτομο με πολύ κακό -ή καλό- χιούμορ, ανάλογα από ποια μεριά το βλέπεις. Αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά που κάνω ως creative director σε διαφημιστική εταιρεία», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο. Τόνισε όμως πως, αν κάποιοι τον βλέπουν ως έμπνευση, αυτό τον χαροποιεί. Όπως ανέφερε: «Δεν θεωρώ ότι είμαι πρότυπο, δεν έχω προσπαθήσει στη ζωή μου να ξεπεράσω κάποιες δυσκολίες. Επειδή έχω γεννηθεί έτσι, ήταν μια καθημερινότητα που ήρθε πολύ φυσικά και φυσιολογικά. Προφανώς είναι χαρά μου να με θεωρεί κάποιος έμπνευση, εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Όσο αυτό βοηθάει τον κόσμο, τόσο το καλύτερο».
Όσον αφορά στο πώς προέκυψε η ενασχόλησή του με το TikTok, ο Στέφανος Βούρος εξήγησε: «Το TikTok το ξεκίνησα εντελώς τυχαία μέσα στην καραντίνα. Δεν περίμενα αυτή την απήχηση. Περίμενα ότι θα έχω κάποια θετικά σχόλια αλλά περίμενα και τα ανώνυμα hate comments, ότι θα φάω bullying, δεν πειράζει. Τα hate comments όμως είναι ένα στα χίλια. […] Έχει υπάρξει βελτίωση στην ορατότητα των ατόμων με αναπηρία».
