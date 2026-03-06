Η Μπιάνκα Σενσόρι πήγε... ντυμένη στη δίκη του Κάνιε Γουέστ
Ο ράπερ κατηγορείται ότι δεν πλήρωσε πρώην υπάλληλό του
Στο δικαστήριο του Λος Άντζελες βρέθηκε η Μπιάνκα Σενσόρι για την υπόθεση αγωγής που έχει κατατεθεί κατά του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, με φωτογραφίες και σκίτσο από την αίθουσα να αποτυπώνουν τη στάση της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Η αρχιτέκτονας της εταιρείας Yeezy εμφανίστηκε στο δικαστήριο με πιο συντηρητική εμφάνιση σε σχέση με τις εμφανίσεις που έχει κάνει κατά καιρούς δημόσια, επιλέγοντας ένα απλό φόρεμα και χτενίζοντας τα μαλλιά της σε κότσο.
Παράλληλα με τις συζητήσεις γύρω από την εμφάνισή της έξω από το δικαστήριο, ένα σκίτσο από την αίθουσα της δίκης αποτυπώνει τη Σενσόρι καθισμένη κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Το σκίτσο φιλοτεχνήθηκε από τη Μόνα Σέιφερ Έντουαρντς, καλλιτέχνιδα που ειδικεύεται στα δικαστικά σκίτσα. Στην απεικόνιση, η Σενσόρι εμφανίζεται σοβαρή και συγκεντρωμένη, με ήρεμη στάση και προσεκτική έκφραση καθώς παρακολουθεί τη διαδικασία.
Η Σενσόρι καταθέτει στο πλαίσιο αστικής αγωγής που έχει καταθέσει ο Τόνι Σάξον κατά του Κάνιε Γουέστ. Ο Σάξον είχε προσληφθεί το 2021 από τον ράπερ ως project manager για εργασίες ανακαίνισης της έπαυλής του στο Μαλιμπού.
Σύμφωνα με την αγωγή, ο ενάγων υποστηρίζει ότι ο Κάνιε Γουέστ δεν κατέβαλε τα δεδουλευμένα του, δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και στη συνέχεια τον απέλυσε παράνομα.
Σε δικαστικά έγγραφα αναφέρεται επίσης ότι ο Σάξον εργαζόταν έως και 16 ώρες την ημέρα για την ανακαίνιση της κατοικίας, την οποία ο Γουέστ είχε αγοράσει έναντι 57 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι είχε προειδοποιήσει τον ράπερ να μην μεταφέρει μεγάλες γεννήτριες στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους.
Σύμφωνα με την αγωγή, ο Γουέστ φέρεται να του απάντησε: «Αν δεν κάνεις αυτό που λέω, δεν θα δουλέψεις για μένα, δεν θα είμαι πια φίλος σου και θα με βλέπεις μόνο στην τηλεόραση».
Ο Κάνιε Γουέστ αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς και έχει ζητήσει την απόρριψη της αγωγής.
Φωτογραφίες: Javiles-Bruce / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
