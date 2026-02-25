Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία: Έκαναν κοινές συμβουλευτικές συνεδρίες
Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία: Έκαναν κοινές συμβουλευτικές συνεδρίες
Η σύζυγος του ράπερ φέρεται πως του είχε δώσει τελεσίγραφο για τον γάμο τους
Σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία φέρεται πως βρέθηκαν ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάκα Σενσόρι, μετά από τελεσίγραφο που έθεσε η σύζυγος του ράπερ για τον γάμο τους μετά ρατσιστικά και αντισημιτικά σχόλια που εκείνος είχε κάνει, με τους δυο τους να πραγματοποιούν κοινές συμβουλευτικές συνεδρίες.
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, όπως αναφέρεται, του έδωσε μία ακόμη ευκαιρία, αφού αναζήτησε βοήθεια για τη συμπεριφορά του σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, προσπαθώντας την ίδια στιγμή να διασώσει τη φήμη του. Πηγές αναφέρουν στην Daily Mail ότι πρόκειται μια «εξαιρετικά γενναία πράξη» της 31χρονης Σενσόρι ώστε να παραμείνουν μαζί, παρά το γεγονός πως είχε φτάσει να σκέφτεται το διαζύγιο με τον 48χρονο, ο οποίος διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή το 2016.
Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν πως ο Γουέστ συνάντησε τη σύζυγό του στην «Balance Rehab Clinic» στη Μαγιόρκα, ένα πολυτελές κέντρο αποκατάστασης που προσφέρει «ιατρικά καθοδηγούμενη φροντίδα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης για άτομα υψηλών επιδόσεων».
Η πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι ο Κάνιε πήγε στη Μαγιόρκα ήταν πολύ σημαντικό για τη Μπιάνκα. Της έδωσε αυτοπεποίθηση ότι σέβεται τις ανάγκες της και τους έδωσε την ευκαιρία να χαλαρώσουν όσο βρίσκονταν εκεί. Στην αρχή το απόλαυσε και έπειτα βρήκαν χρόνο να συζητήσουν τα ζητήματά τους, τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τις ευαλωτότητες και τις ελπίδες που έχουν για το μέλλον. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε κοινές συνεδρίες συμβουλευτικής».
«Την ίδια περίοδο πέρυσι κατευθύνονταν προς διαζύγιο», δήλωσε πηγή στη βρετανική εφημερίδα The Sun, προσθέτοντας: «Με μια πράξη μεγάλης γενναιότητας, η Μπιάνκα συμφώνησε να δώσει στον σύζυγό της άλλη μία ευκαιρία. Η αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, το μανιακό του μυαλό γεμάτο δημιουργικές ιδέες, περίπλοκες σκέψεις και μια μοναδική οπτική για τον κόσμο έχουν κάνει τα πράγματα σχεδόν αδύνατα. Όμως εκείνη ήταν η κινητήρια δύναμη που τον ώθησε να ζητήσει βοήθεια μετά τα ξεσπάσματα, και θέλει να σταθεί στο πλευρό του παρά τις στιγμές έντασης, στενοχώριας και τις παραλίγο ρήξεις».
Μετά από το κέντρο αποκατάστασης στη Μαγιόρκα, ο ράπερ φέρεται να έλαβε θεραπεία και σε ξεχωριστή κλινική στην Ελβετία, με φίλους να λένε ότι η διαφορά τόσο στην εμφάνισή του όσο και στη συμπεριφορά του είναι άμεσα αισθητή.
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, όπως αναφέρεται, του έδωσε μία ακόμη ευκαιρία, αφού αναζήτησε βοήθεια για τη συμπεριφορά του σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, προσπαθώντας την ίδια στιγμή να διασώσει τη φήμη του. Πηγές αναφέρουν στην Daily Mail ότι πρόκειται μια «εξαιρετικά γενναία πράξη» της 31χρονης Σενσόρι ώστε να παραμείνουν μαζί, παρά το γεγονός πως είχε φτάσει να σκέφτεται το διαζύγιο με τον 48χρονο, ο οποίος διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή το 2016.
Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν πως ο Γουέστ συνάντησε τη σύζυγό του στην «Balance Rehab Clinic» στη Μαγιόρκα, ένα πολυτελές κέντρο αποκατάστασης που προσφέρει «ιατρικά καθοδηγούμενη φροντίδα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης για άτομα υψηλών επιδόσεων».
Η πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι ο Κάνιε πήγε στη Μαγιόρκα ήταν πολύ σημαντικό για τη Μπιάνκα. Της έδωσε αυτοπεποίθηση ότι σέβεται τις ανάγκες της και τους έδωσε την ευκαιρία να χαλαρώσουν όσο βρίσκονταν εκεί. Στην αρχή το απόλαυσε και έπειτα βρήκαν χρόνο να συζητήσουν τα ζητήματά τους, τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τις ευαλωτότητες και τις ελπίδες που έχουν για το μέλλον. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε κοινές συνεδρίες συμβουλευτικής».
Kanye West and wife Bianca Censori 'flew to Spanish rehab clinic for counselling after she issued marriage ultimatum' following rapper's string of public meltdowns https://t.co/9dVhI92Ody— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2026
«Την ίδια περίοδο πέρυσι κατευθύνονταν προς διαζύγιο», δήλωσε πηγή στη βρετανική εφημερίδα The Sun, προσθέτοντας: «Με μια πράξη μεγάλης γενναιότητας, η Μπιάνκα συμφώνησε να δώσει στον σύζυγό της άλλη μία ευκαιρία. Η αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, το μανιακό του μυαλό γεμάτο δημιουργικές ιδέες, περίπλοκες σκέψεις και μια μοναδική οπτική για τον κόσμο έχουν κάνει τα πράγματα σχεδόν αδύνατα. Όμως εκείνη ήταν η κινητήρια δύναμη που τον ώθησε να ζητήσει βοήθεια μετά τα ξεσπάσματα, και θέλει να σταθεί στο πλευρό του παρά τις στιγμές έντασης, στενοχώριας και τις παραλίγο ρήξεις».
Μετά από το κέντρο αποκατάστασης στη Μαγιόρκα, ο ράπερ φέρεται να έλαβε θεραπεία και σε ξεχωριστή κλινική στην Ελβετία, με φίλους να λένε ότι η διαφορά τόσο στην εμφάνισή του όσο και στη συμπεριφορά του είναι άμεσα αισθητή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα