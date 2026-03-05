Γιώργος Λιάνης: Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας
Τα παιδιά μου προσέφεραν ένα μεγάλο άλλοθι, με καμάρωναν βλέποντάς με να κάνω αυτό που αγαπώ, είπε ο δημοσιογράφος
Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Λιάνης, παραδεχόμενος ότι θεωρεί πως έχει υπάρξει καλύτερος παππούς παρά πατέρας.
Ο δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 5 Απριλίου στο «Πρωινό», μιλώντας για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του, αλλά και για τη φύση του επαγγέλματός του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αν και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως πατέρας, έχει δημιουργήσει μία ξεχωριστή σχέση με τα εγγόνια του: «Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Προφανώς δεν ήμουν πιστός. Έχω κάνει τρεις γάμους, δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Τα παιδιά μου προσέφεραν ένα μεγάλο άλλοθι, με καμάρωναν βλέποντάς με να κάνω αυτό που αγαπώ».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Λιάνης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις σχέσεις του, δηλώνοντας ότι μπορεί να υπήρξε γενναιόδωρος σύντροφος, ωστόσο αναγνώρισε ότι δεν υπήρξε καλός σύζυγος. Όπως εξήγησε, η φύση της δημοσιογραφίας επηρέασε σημαντικά την προσωπική του ζωή.
Συγκεκριμένα, είπε: «Οι γυναίκες που ήταν κοντά μου φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεν τις εγκατέλειπα τόσο εύκολα. Τις αναδείκνυα τις σχέσεις μου. Δεν ήμουν και κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουν. Έκανα τις γυναίκες να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό. Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος, άλλα κάκιστος σύζυγος».
